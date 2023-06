Qualifikation zum Datenschutzbeauftragten mit Hochschulzertifikat

Noch bis 1. Juli kann man sich für den Weiterbildungskurs zum Datenschutzmanagement anmelden – einige Plätze sind noch frei. Die Weiterbildung mit Zertifikat startet am 31. August.

Der Hochschulzertifikatskurs „Datenschutzmanagement“ qualifiziert Teilnehmende in einem halben Jahr in Präsenz- und Onlinemodulen zu betrieblichen Datenschutzbeauftragten, Datenschutz-Consultants oder selbstständigen Datenschutzberatenden. Er kombiniert wissenschaftliche Erkenntnisse mit Expertise aus der Praxis. Professoren und Professorinnen der Hochschule Hannover sowie Datenschutzexpertinnen und -experten des Beratungsunternehmens Althammer & Kill haben in Kooperation mit iX die Weiterbildung entwickelt.

Dabei stehen Themen rund um Datenschutz und Datensicherheit im Mittelpunkt: Datenschutzrecht, technische und organisatorische Maßnahmen sowie der Praxistransfer sind Module dieser Weiterbildung. Mit dem Thema Change Management zeigt der Kurs den Teilnehmenden zielführende Methoden und Ansätze, um Widerständen kompetent zu begegnen und um neue Strukturen effizient zu implementieren.

Hochschulzertifikatskurs Datenschutzmanagement: Anmeldung und weitere Informationen

(odi)