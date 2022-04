Quelloffener Dateimanager muCommander 1.0.0 mit Google-Drive-Unterstützung

Der Open-Source-Dateimanager muCommander hat Version 1.0.0 erreicht. Der Manager im Stile des Norton Commander ist plattformübergreifend nutzbar: Es gibt Versionen für macOS, Windows und verschiedene Linux-Distributionen, aber auch eine portable Variante für den USB-Stick. In der neuen Version lässt er sich sogar als Client mit Google Drive koppeln, was die parallele Verwaltung von lokalem und Cloud-Speicher vereinfacht.

Der quelloffene muCommander hat zwei Fenster, in denen man zum Beispiel seinen lokalen Dateibaum und parallel den aus Google Drive öffnen kann. Um den Dateimanager als Client für Google Drive zu registrieren, melden sich Nutzer aus muCommander heraus bei Google an und bestätigen dort, dass sie den Dateimanager nutzen möchten (Google sieht ihn zunächst als unsicheres Programm an). Nun lassen sich die Dateien von Google Drive direkt im muCommander nutzen, inklusive Down- und Uploads. Bei YouTube gibt es ein Anleitungsvideo für die Kopplung des muCommander mit Google Drive.

Konfigurierbarer Dateimanager

Neben der Sprache lässt sich auch das Aussehen des muCommander an die eigenen Bedürfnisse anpassen: Benutzeroberfläche und Symbolleisten sind konfigurierbar, außerdem gibt es verschiedene Themes. Um effizienter arbeiten zu können, lassen sich im muCommander eigene Tastenkürzel konfigurieren. Sie können den muCommander direkt beim Anbieter herunterladen, finden den Dateimanager aber auch bei heise Download.

Dateimanager gibt es wie Sand am Meer und die klassischen PC-Betriebssysteme haben jeweils ihr eigenes Programm. Was etwa für macOS der Finder ist, ist bei Windows der Explorer. In Windows 11 soll dieser künftig mehrere Tabs bekommen. Hier lesen Sie einen Vergleich von sechs Alternativen zum Windows Explorer (heise+).

