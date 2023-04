RF 100-300mm F2.8 L IS USM: Neues lichtstarkes Telezoom von Canon

Canon hat ein neues Profiobjektiv veröffentlicht. Das neue Objektiv bezeichnet der Hersteller als Weiterentwicklung des EF 300 mm f/2.8, das als Zoomobjektiv die Abbildungsqualität der alten Festbrennweite bieten soll. Das soll vor allem Sport- und Wildlife-Fotografen ansprechen. Diesen präsentiert sich die Optik als vergleichsweise kompakt und – im Hinblick auf Brennweite und Lichtstärke – sehr leicht (2,6 Kilogramm).

Die durchgehende Lichtstärke von f/2.8 erlaubt Fotos bei wenig Licht, wie in Sporthallen, dazu ermöglicht die Offenblende den kreativen Einsatz der Unschärfe in Vorder- und Hintergrund. Canon unterstreicht die ästhetische Qualität des Bokehs, das durch neun nahezu kreisrund schließende Blendenlamellen erreicht werden soll.

Das Canon RF 100-300mm F2.8 L IS USM ist vergleichsweise klein und leicht. (Bild: Canon)

Bildstabilisator

Der integrierte Bildstabilisator (IS) basiert auf den IS-Systemen der Superteleobjektive aus der Canon L-Serie. Das Objektiv selbst soll bis zu 5,5 Belichtungsstufen entwackeln, in Kombination mit einem kamerainternen Bildstabilisator (IBIS) soll sich die Leistung auf bis zu sechs Stufen erhöhen. Das System erkennt, wenn vom Stativ fotografiert wird und deaktiviert dann den Bildstabilisator automatisch. Das RF 100-300 mm F2.8 L IS USM ist das erste Superteleobjektiv von Canon mit zwei Nano-USM-Motoren für eine schnelle Fokussierung, das zwei Linsengruppen unabhängig voneinander steuert. Fünf Speziallinsen sollen chromatische Aberration reduzieren und eine akkurate Farbwiedergabe realisieren. Der optische Aufbau des Objektivs besteht aus 23 Linsen in 18 Gruppen.

Über zahlreiche Schalter am Tubus lassen sich unter anderem die Funktionen des Bildstabilisators oder der Fokusbereich steuern. Ein Steuerring lässt sich über die Kamera belegen und erlaubt dann etwa das schnelle Ändern von ISO, Blende oder Belichtungskorrektur.

Das Objektiv ist mit allen RF-Extendern kompatibel. Der RF-1.4x-Extender erhöht die Brennweite des Objektivs auf 140-420 mm f/4.0, der RF-2x-Extender erweitert auf 200-600 mm f/5.6.

Wetterfest

Das RF 100-300 mm F2.8 L IS USM ist gegen Staub und Spritzwasser abgedichtet, eine Fluorbeschichtung der Frontlinse soll schmutzabweisend wirken. Der weiße Objektivtubus sorgt dafür, dass sich das Objektiv in der Sonne nicht zu stark aufheizt, damit die Abbildungsleistung auch bei diesen Aufnahmebedingungen nicht abnimmt.

Das RF 100-300 mm F2.8 L IS USM Telezoom soll ab Mai für 12.000 Euro im Handel erhältlich sein.

(tho)