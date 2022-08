RISC-V-Prozessor aus China: LeapFive NB2 verspricht Raspi-Rechenleistung

Die Auswahl an chinesischen 64-Bit-RISC-V-Chips wächst: Das von der ehemaligen Google-und Cisco-Managerin Dr. Aglaia Kong (Jiang Zhaohui) nahe Shenzhen gegründete Unternehmen Yuefang Technology stellt den LeapFive NB2 vor. Das System-on-Chip (SoC) wird von einem nicht genannten Auftragsfertiger mit 12-Nanometer-Technik produziert und vereint vier RISC-V-Kerne mit L2-Cache, einem Speichercontroller für (LP)DDR4-RAM, einer GPU, einem KI-Beschleuniger (NPU) sowie mit den üblichen Controllern für USB 3.0, Gigabit-Ethernet, SDIO, SPI und etwa auch I2C.

RISC-V-Kerne zwischen ARM Cortex-A55 und -A72

Die RISC-V-Kerne sollen bis zu 1,8 GHz erreichen und liefern eine Rechenleistung, die zwischen den ARM-Kernen Cortex-A55 und Cortex-A72 liegen soll. Zum Vergleich: Der Broadcom BCM2711 des Raspberry Pi 4 hat vier Cortex-A72-Kerne, der Rockchip RK3566 wiederum vier Cortex-A55-Kerne. Die typische Leistungsaufnahme des LeapFive NB2 (LF566) soll bei 5 Watt liegen.

LeapFive will außer den NB2-Chips auch verschiedene damit bestückte Module bringen. Dazu fehlen abe bisher genauere Angaben, ebenso wie zu Preisen und Lieferterminen.

Blockschaltbild LeapFive NB2 (Bild: Yuefang Technology)

LeapFive hat bereits den RISC-V-Mikrocontroller LF-BF2 LW686 mit 32-Bit-Architektur (RV32) und eingebautem WLAN-Controller entwickelt. Das damit bestückte Modul Guangdong LeapFive Technology LF-WM03 hat bereits eine FCC-Kennung erhalten.

Der ebenfalls in China ansässige Chipentwickler StarFive, der mit dem US-amerikanischen RISC-V-Pionier SiFive kooperiert, hat unterdessen wohl das RISC-V-SoC JH7110 mit integrierter Imagination-Technology-GPU fertiggestellt. Jedenfalls plant Pine, das damit bestückte Entwicklerboard Star64 "bald" zu liefern. Dafür steht auch Linux-Unterstützung in Form einer Ubuntu-Variante in Aussicht.

