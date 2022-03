RKI: Dashboard soll Einblick in die Gesundheit der Deutschen geben

Das RKI hat ein weiteres Dashboard veröffentlicht, dass die Ergebnisse der Telefonbefragung "Gesundheit in Deutschland aktuell" (GEDA 2019/2020-EHIS) visualisiert. Dabei sollen mehr als 40 Gesundheitsindikatoren aus den Bereichen Gesundheitsverhalten, Gesundheitsversorgung, Gesundheitszustand sowie körperliche und psychische Gesundheit zeigen, wie es um das Wohlergehen und die Lebensbedingungen der Bevölkerung in Deutschland steht.

"Rauschtrinken": Mehr Männer als Frauen

In dem RKI Dashboard lässt sich unter anderem erkennen, dass 39 Prozent der Männer sich mindestens einmal im Monat stark betrinken. Im Gegensatz würden 22 Prozent der Frauen monatlich ein "Rauschtrinken" praktizieren. Von den 18- bis 29-jährigen Männern gab die Hälfte an, sich mindestens einmal im Monat zu betrinken – bei Frauen der gleichen Altersgruppe lag der Anteil lediglich bei 39 Prozent. Von depressiven Symptomatiken waren etwas mehr Frauen (8,8 Prozent) als Männer (7,5 Prozent) betroffen.

RKI Dashboard (Bild: RKI)

Für die Visualisierung setzt das RKI einen aus den USA stammenden Dienstleister ein. Da das Unternehmen aus den USA kommt, gibt es einen entsprechenden Datenschutzhinweis.

Studie mit 22.708 Erwachsenen als Grundlage

In der am 15. September 2021 im Journal of Health Monitoring veröffentlichten Studie wurden 22.798 Menschen ab 18 Jahren nach ihrem "selbsteingeschätzten Gesundheitszustand, zur depressiven Symptomatik sowie zu körperlichen chronischen Krankheiten und Beschwerden" zwischen April 2019 und September 2020 befragt. Für das Jahr 2021 gibt es ebenfalls eine Befragung, deren Daten sich noch in der Auswertung befinden. Die Daten für das Jahr 2022 werden derzeit erhoben.

(mack)