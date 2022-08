RTL+Musik: TV-Streaming-Abonnenten bekommen Zugriff auf Deezer

RTL Deutschland und der französische Musik-Streamingdienst Deezer kooperieren. Dadurch wird das Angebot von RTL+ um die eigenständige Musik-Streaming-App RTL+Musik erweitert. Sie ist bereits in den Stores zu finden. Den zahlenden Abonnenten von RTL+Max stehen ab sofort 90 Millionen Titel und mehr als 5000 kuratierte Playlists zur Verfügung. Der Dienst des ursprünglichen TV-Anbieters wird gattungsübergreifend. Hörbücher, Podcasts und weitere Inhalte sollen folgen.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung heißt es: "Der Musik-Streaming-Dienst ist ein wichtiger Baustein für den Ausbau von RTL+ zu einem medienübergreifenden Unterhaltungsangebot". Das Musikprogramm umfasst dabei auch sogenannte Deezer Originals wie beispielsweise die InVersions 90s – dabei haben aktuelle Musiker die 30 Jahre alten Hits neu aufgemischt.

"Es ist aufregend, die ersten Ergebnisse dieser bedeutenden Partnerschaft zu sehen, und wir freuen uns darauf, Teil des kontinuierlichen Wachstums von RTL+ zu sein und Millionen deutscher Konsument*innen Zugang zu einem der innovativsten und anerkanntesten Musik-Streaming-Dienste der Welt zu geben", sagt Jeronimo Folgueira, CEO bei Deezer.

TV, Musik und Zeitschriften in einer App

Bei RTL sieht man vor allem den Vorteil, alles unter einen Hut zu packen. Die bisherige Plattform Audio Now soll künftig in die neue Musik-App umgewandelt werden, so wie TVNow inzwischen RTL+ heißt. "Der deutsche Streamingmarkt wächst. Doch mit immer mehr Angeboten wird der Markt auch unübersichtlicher für die Nutzerinnen und Nutzer. Wir sind daher überzeugt, dass inhaltliche Vielfalt, Einfachheit und Preis die entscheidenden Erfolgsfaktoren im Streamingmarkt sein werden", schreibt Matthias Dang, Co-CEO RTL Deutschland.

Schon seit langem hat RTL angekündigt, ein medienumfassendes Angebot schaffen zu wollen. RTL ist Teil der Bertelsmann-Gruppe, denen auch die Zeitschriften der Marke Gruner+Jahr angehören – diese sollen langfristig in ein gemeinsames Portfolio übergehen.

Die Kosten für RTL+Max inklusive des Musik-Angebots liegen bei einem Einführungspreis von 9,99 Euro pro Monat im ersten halben Jahr. Danach kostet das Bundle 12,99 im Monat. Deezer alleine kostet derzeit 10,99 Euro.

