Radeon RX 6000 und Ryzen 4000: "Big Navi" und Zen 3 im Oktober

Im Oktober 2020 wird AMD über die nächsten Desktop-Prozessoren und -Grafikkarten für PC-Spieler reden. Auf den eigenen Social-Media-Kanäle nennt der Chiphersteller den 8. Oktober im Zusammenhang mit Zen 3 – so heißt die Nachfolger-CPU-Architektur der Ryzen-3000-Prozessoren – und den 28. Oktober bezüglich RDNA 2 alias "Big Navi" alias Radeon RX 6000.

AMD lässt offen, was genau an den Terminen passieren wird. Im Bestfall handelt es sich um Produktvorstellungen mit zeitnaher Verfügbarkeit. Im Falle der Grafikarchitektur RDNA 2 sagte Firmenchefin Lisa Su im Juni 2020, dass der erste Ableger eine Highend-Grafikkarte darstellt. Da die Xbox Series X mit RDNA-2-GPU am 10. November 2020 erscheint, sollte der Verkauf der ersten Radeon-RX-6000-Modelle vorher beginnen.

Nvidia hat die ersten drei Desktop-Grafikkarten der Ampere-Generation derweil schon enthüllt. Noch im September gelangen die GeForce RTX 3080 und GeForce RTX 3090 in den Handel; im Oktober folgt die GeForce RTX 3070.

Effizienzsteigerung

AMD stellt durch den Wechsel von RDNA 1 auf RDNA 2 eine 50 Prozent höhere Effizienz in Aussicht, womit der Chiphersteller wieder den Highend-Markt bedienen will. Entsprechende Grafikchips unterstützen das modernste Direct3D-Feature-Level 12_2 beziehungsweise DirectX 12 Ultimate, darunter Hardware-beschleunigtes Raytracing.

Mit Zen 3 verbessert AMD die eigene Prozessorarchitektur, unter anderem durch einen Umbau der CPU-Chiplets: Ein CPU Complex (CCX) besteht aus acht statt vier Rechenkernen, was die Latenz bei einer Nutzung von mehr als vier Rechenkernen senkt. Dank steigender Leistung pro Takt und höheren Frequenzen soll die Single-Threading-Leistung deutlich steigen.

(mma)