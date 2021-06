Radeon RX 6900 XT LC: Wassergekühlte High-End-Grafikkarte direkt von AMD

AMD hat eine zweite eigene Radeon RX 6900 XT entworfen. Gemäß ihrem Beinamen Liquid Cooled setzt das Modell auf eine All-in-One-Wasserkühlung samt 120-mm-Radiator, der am Gehäuse befestigt wird. Verglichen mit dem normalen, luftgekühlten AMD-Referenzdesign der Radeon RX 6900 XT schafft die Liquid-Cooled-Edition höhere Taktfrequenzen, um so die Bildrate in 3D-Spielen zu verbessern.

Mitte Juni haben zahlreiche Systemintegratoren die Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled – teilweise XT LC genannt – ins Programm aufgenommen, darunter der deutsche Anbieter PCZ und der US-amerikanische Maingear. AMD selbst hat die Grafikkarte bislang nicht im Rahmen einer Mitteilung oder Produktseite vorgestellt.

Mehr Rechenleistung

Videocardz führt die Spezifikationen auf, wonach der GPU-Takt in Spielen typischerweise bei 2250 MHz liegt (+ 12 Prozent), aber auch auf bis zu 2435 MHz steigen kann (max. Boost, + 8 Prozent). Die typische FP32-Rechenleistung in Spielen wächst folglich von rund 20,6 auf 23 TFlops. Der 16 GByte große GDDR6-Speicher läuft mit 18 statt 16 GBit/s pro Pin, sodass die Übertragungsrate von 512 auf 576 GByte/s steigt (+ 13 Prozent).

Das Ganze geht mit einer zehnprozentigen Erhöhung der Leistungsaufnahme von 300 auf 330 Watt einher. Dafür reichen wie gehabt zwei achtpolige Stromanschlüsse.

Laut aktuellem Kenntnisstand verkauft AMD die Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled ausschließlich an PC-Hersteller, sodass keine großen Stückzahlen im Einzelhandel zu erwarten sind. Andere Hersteller wie Sapphire und Powercolor bieten allerdings eigene Modelle mit der selektierten GPU Navi 21 XTXH an, darunter die Toxic Radeon RX 6900 XT Extreme Edition mit All-in-One-Wasserkühlung – allerdings zu hohen Preisen.

