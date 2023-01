Radeon RX 7900 XTX: AMD bestätigt fehlerhafte Kühler

AMD bestätigt einen Produktionsfehler bei einigen Referenzmodellen der Radeon RX 7900 XTX. Dieser liegt wahrscheinlich in der Vapor Chamber, die für die Wärmeabfuhr vom Navi31-Grafikchip und dem GDDR6-Speicher zum Kühlkörper verantwortlich ist. Infolge des Fehlers steigt die GPU-Temperatur zu stark an, wodurch sich der Grafikchip heruntertaktet, um so die Leistungsaufnahme und folglich die Temperatur zu senken. Dadurch sinkt die Rechenleistung unter Last.

Betroffen sind nicht alle, aber offenbar viele der sogenannten "Made by AMD"-(MBA-)Modelle, die AMD selbst im Webshop verkauft und Partner wie Asus, Powercolor und Sapphire im Retail-Handel vertreiben. Die echten Custom-Designs wie Asus' ROG, Powercolors Red Devil und Sapphires Nitro+ haben das Problem nicht. Die Radeon RX 7900 XT nutzt einen anderen Kühler als die XTX-Version und scheint nicht betroffen zu sein.

Umtausch über Support

In einer Stellungnahme unter anderem gegenüber Hardwareluxx und Tom's Hardware schreibt AMD:

"Wir arbeiten daran, die Ursache für die unerwartete Einschränkung der Leistung der AMD Radeon RX 7900 XTX Grafikkarten zu ermitteln. Basierend auf unseren bisherigen Beobachtungen gehen wir davon aus, dass das Problem mit der im AMD-Referenzdesign verwendeten thermischen Lösung zusammenhängt und bei einer begrenzten Anzahl der verkauften Karten auftritt. Wir arbeiten daran, dieses Problem für die betroffenen Karten zu lösen. Kunden, bei denen diese unerwartete Einschränkung auftritt, sollten sich an den AMD-Support wenden."

Betroffene können ihre Grafikkarte gegen ein neues Modell (hoffentlich ohne Produktionsfehler) umtauschen oder sich den Kaufbetrag nach einer Rücksendung an AMD erstatten lassen. Inzwischen vertröstet der AMD-Support bei Umtauschanfragen allerdings mit langen Wartezeiten, wenn man eine neue Radeon RX 7900 XT haben möchte – aktuell deckt der Bestand den Bedarf nicht ab.

Fehlerhafte Vapor Chamber

Das Problem um die hohen Temperaturen bei der Radeon RX 7900 XTX schwillt nun schon seit Wochen. Viele MBA-Modelle erreichen Hot-Spot-Temperaturen von 110 °C, insbesondere in horizontaler Ausrichtung, wie sie bei den meisten PC-Gehäusen üblich ist. AMD tat die hohen Temperaturen zunächst als normal ab und verweigerte Rücksendeanfragen.

Lesen Sie auch AMD Radeon RX 7900 XTX und XT gegen Nvidias GeForce RTX 4080 c't Magazin

Erst aufwendige Tests, unter anderem vom Youtube-Kanal "der8auer", bewiesen, dass ein Problem mit der Vapor Chamber vorliegen muss. Bei Vapor Chambers handelt es sich im Grunde genommen um eine riesige flache Heatpipe, die sich im Falle der Radeon RX 7900 XTX über die komplette Kühlerrückseite zieht. Im Inneren befindet sich Flüssigkeit, die an der GPU und den Speicherchips verdampft, an der gegenüberliegenden Seite kondensiert und dann zurück zu den Hitzequellen fließen sollte. Bei der Radeon RX 7900 XTX ist der Kreislauf gestört, eventuell aufgrund von zu wenig Kühlflüssigkeit in der Vapor Chamber.

Probleme bei der Wärmeleitpaste und dem Anpressdruck konnten durch ein Neuauftragen der Wärmeleitpaste und einem Kürzen der Schraubbolzen ausgeschlossen werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(mma)