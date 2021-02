Ransomware-Angriff: Quellcode von "Cyberpunk 2077" wird im Internet versteigert

Der Quellcode mehrerer Spiele des polnischen Unternehmens CD Projekt wird offenbar im Internet zur Versteigerung angeboten. Unbekannte Angreifer hatten die Daten mithilfe einer Ransomware-Attacke auf die Server von CD Projekt erbeutet. Erste Leaks, die von mehreren US-Medien bestätigt wurden, scheinen die Echtheit des Codes zu bestätigen.

CD Projekt hat die Öffentlichkeit am Dienstag über den Ransomware-Angriff informiert. Es gebe keine Hinweise darauf, dass bei dem Angriff auch Nutzerdaten gestohlen wurden, schrieb das polnische Unternehmen hinter Spielen wie "The Witcher 3" und "Cyberpunk 2077". Gleichzeitig veröffentlichte CD Projekt ein Erpressungsschreiben der unbekannten Angreifer, die mit der Veröffentlichung der Daten drohten. CD Projekt schloss Verhandlungen mit den Cyberkriminellen in einem Statement aus.

Nun bieten die unbekannten Angreifer die gestohlenen Daten offenbar zum Verkauf an. Angaben der Cyberkriminellen zufolge gehört dazu Quellcode von "The Witcher 3", "Cyberpunk 2077" und dem Kartenspiel "Gwent". Die bisher geleakten Daten, die unter anderem dem US-Magazin "Vice" vorliegen, stammen aus "Gwent" und sind den Berichten zufolge authentisch.

Paket kostet bis zu 7 Millionen Dollar

Das US-Magazin "The Verge" berichtet unter Berufung auf die Cybersicherheitsfirma KELA, dass auch die im Forum "EXPLOIT" ausgetragene Versteigerung der Quellcodes und internen Dokumente von CD Projekt glaubwürdig ist. Demnach müssen interessierte Nutzer 0,1 Bitcoin hinterlegen, um daran teilnehmen zu können. Die unbekannten Angreifer starten ihre Auktion demnach bei 1 Million US-Dollar, wer die Daten sofort kaufen will, kann für 7 Millionen US-Dollar zuschlagen. Diese Zahlen werden vom Szene-Account "vx-underground" auf Twitter bestätigt. Auch eine Version von "The Witcher 3" mit Raytracing und Code der Red Engine sollen Teil der Auktion sein.

IT-Sicherheitsexperten haben CD Projekt für den transparenten und direkten Umgang mit der Ransomware-Attacke gelobt. Es sei der richtige Schritt gewesen, sich nicht von den Angreifern erpressen zu lassen. CD Projekt kann die verschlüsselten Daten eigenen Angaben zufolge mit Backups wiederherstellen und will den Vorfall mit Behörden und Sicherheitsspezialisten aufarbeiten.

(dahe)