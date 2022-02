RasPi-Projekt: Animatronische Eule kündigt E-Mails an

Im ersten Teil unserer neuen Artikelreihe stellen wir Ihnen die animatronische Posteule vor. Sie flattert und schnattert, wenn eine neue E-Mail im Posteingang gelandet ist. Wir erklären die Hardware, nehmen die Plüscheule auseinander und geben Tipps für die Konstruktion und den 3D-Druck der Bauteile. Außerdem erklären wir, wie man die 3D-gedruckten Teilen verschraubt, ein Audiosignal vom Raspberry Pi verstärkt und es an einen 3W-4Ω-Lautsprecher leitet.

Die Schritt-für-Schritt-Anleitung gibt es nicht nur in der neuen Make 1/22, sondern auch noch als Video auf YouTube. So kann man jeden Bauschritt ganz genau nachvollziehen.

Ausblick auf Teil 2

In der Make 2/22 programmieren wir dann die Eule für den Abruf von E-Mails, fügen Sounds hinzu und kalibrieren die Servo-Motoren für ansteuerbare Bewegungsmuster. Um das empfindliche Innenleben der Eule zu schützen, verpacken wir zum Schluss alles in ein Gehäuse mit Füßen und integriertem Stromanschluss. Die Make 2/22 wird am 07. April erscheinen.

Außerdem im Heft: Nachhaltiges Smart Home

Feuchte Keller müssen nicht sein: Unser schlaues Taupunkt-Lüftungssystem steuert den Luftaustausch auf den Punkt und arbeitet nur, wenn es draußen trockener ist als drinnen. Und wer dann noch einen Balkon auf der Sonnenseite besitzt, kann sich über kostenlosen Solarstrom freuen – aus recycelten Solarmodulen.

Die neue Make: Ab jetzt am Kiosk und online erhältlich

Die Ausgabe 1/22 der Make

