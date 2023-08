Bastelcomputer: Raspberry Pi 4 auch mit 8 GByte RAM wieder verfügbar

Drei von vier Ausführungen des Raspberry Pi 4 sind derzeit zu angemessenen Preisen in Deutschland verfügbar: mit 2 GByte, 4 GByte und seit einigen Tagen auch mit 8 GByte RAM. Angemessen heißt, die Händler orientieren sich an den US-Dollar-Preisempfehlungen der Raspberry Pi Foundation.

Anzeige

Der Raspberry Pi 4 mit 8 GByte RAM (ab 94,90 €) kostet hierzulande keine 100 Euro mehr – eine deutliche Verbesserung verglichen mit den vergangenen zwei Jahren, als der Bastelcomputer häufig nur jenseits der 200 Euro zu bekommen war. Zum Ausnutzen der 8 GByte RAM ist ein 64-Bit-Betriebssystem notwendig, etwa das offizielle Raspberry Pi OS.

Seriöse Händler listen ihre Raspi-Angebote nicht immer in Preisvergleichen. Gute Anlaufstellen in Deutschland sind derzeit Welectron und der Rasppishop, die nur manche Modelle in Preisvergleichen listen lassen. Wer auf der Suche ist, kann in die Übersicht von rpilocator.com schauen. In der Liste befinden sich weltweite, von der Raspberry Pi Foundation anerkannte Shops.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

Hohe Preisdifferenz

Zwischen den 4er-Raspis mit 4 (ab 69,99 €) und 8 GByte RAM liegen derweil 25 Euro Preisdifferenz. Gerade in Zeiten billiger Speicherriegel mutet das erst einmal viel an. Allerdings passen auf die Raspi-Boards wegen ihres kompakten Layouts nur bestimmte Smartphone-Speicherbausteine. Die Raspberry Pi Foundation ist von einem Speicherhersteller abhängig und kann nicht die günstigsten Bausteine auf dem sogenannten Spot-Markt einkaufen.

Rar macht sich weiterhin der Raspi 4 mit nur einem Gigabyte RAM. Sie soll normalerweise 35 US-Dollar und damit weniger als 40 Euro kosten. In Deutschland gibt es das Board für unter 50 Euro bei einem einzigen kleinen Händler (ab 44,95 €), der allerdings kein anerkannter Raspi-Shop ist.

Anzeige

(mma)