Raspberry Pi Foundation erhält Finanzspritze von 45 Millionen US-Dollar

Die gemeinnützige Raspberry Pi Foundation, die hinter dem Einplatinencomputer Raspberry Pi steht, erhält für ihre Handelssparte von Investoren rund 45 Millionen US-Dollar (rund 38,4 Millionen Euro). Wie britische Medien berichten, soll das frische Geld dazu verwendet werden, um die Produktentwicklung zu beschleunigen und die Produkte besser vermarkten zu können.

Der Handelszweig der Rasperry Pi Foundation wurde bei der Finanzierungsrunde auf 500 Millionen Dollar bewertet, schreibt das britische Business-Magazin Business Matters am Dienstag. Als Investoren treten das Londoner Investment-Unternehmen Lansdowne Partners und die in den USA beheimatete private Stiftung Ezrah Charitable Trust. Wer wie viel in den Topf geworfen hat, ist zunächst nicht bekannt.

Lohnende Stiftung

Die im englischen Cambridge ansässige Rasperry Pi Foundation nutzt die Gewinne aus den Verkäufen der Kleinrechner dazu, verschiedene gemeinnützige Projekte zu unterstützen. 2020 erzielte die Raspberry Pi Foundation Einkünfte in Höhe von 11,4 Millionen Britische Pfund, rund 13,3 Millionen Euro. Etwa 7,1 Millionen Geräte konnte die Stiftung im letzten Jahr verkaufen. Die Raspberry Pi Foundation wurde 2012 gegründet und arbeitet seitdem "profitabel".

Wie die britische Zeitung The Telegraph berichtet, soll zu einer möglichen Finanzierung auch über die Ausgabe frei handelbarer Aktien nachgedacht worden sein. Mitgründer und Geschäftsführer der Raspberry Pi Foundation Eben Upton hatte sich dann aber dagegen entschieden. Er sieht derzeit eine hohe Nachfrage nach den Einplatinencomputern für die Arbeit und Entertainment. Industrieunternehmen würden weltweit Raspberry Pis für ihre "innovativen Internet-of-Things-Anwendungen" nutzen. Mit dem neuen Geld könnten die Voraussetzungen geschaffen werden, um den wachsenden Markt besser zu bedienen.

(olb)