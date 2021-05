Raspberry-Pi-Images schnell vorkonfigurieren dank verstecktem Menü

Raspberry Pis dienen nicht nur Bastlern als Steuerungen von Elektronikprojekten, als Kompaktserver oder PC-Ersatz, auch in Unternehmen haben die Platinen Freunde gefunden. Die Vorbereitung eines Raspis beginnt aber auf einem PC mit SD-Kartenleser – hier lädt man ein geeignetes Betriebssystem herunter (häufig Raspberry Pi OS) und kopiert es auf die SD-Karte. Von dieser bootet man den Einplatinencomputer und folgt dann einem Einrichtungsassistenten, entweder per SSH-Sitzung oder mit Maus, Tastatur und Bildschirm am Raspi. Wer aber häufiger Raspberry Pis konfiguriert, würde diese Einrichtung gern abkürzen und dem Image schon vor dem Kopieren auf die SD-Karte einige Einstellungen mitgeben: Hostname, WLAN- und IP-Konfiguration, Einstellungen am SSH-Server. Mit manuellen Änderungen an Konfigurationsdateien lässt sich das auch durchaus bewerkstelligen, aber nicht gerade komfortabel.

In die aktuelle Version ihrer Software "Raspberry Pi Imager" hat die Raspberry Pi Foundation jetzt ein experimentelles Menü eingebaut, um genau diese Einstellungen schon vorm Flashen der SD-Karte einzustellen. Solange die Funktion erprobt wird, fehlt lediglich eine Schaltfläche, um dieses Menü zu öffnen. Es ist hinter der Tastenkombination Strg+Umschalt+X versteckt. Eine ausführliche Beschreibung, was mit dieser Funktion möglich ist und wie sie hinter den Kulissen umgesetzt ist, finden Sie im Artikel Raspi-Schnellstart in c’t 11/2021.

