Raspberry Pico W: Webserver in PicoMite-Basic

PicoMite ist ein Abkömmling des populären und modernen MMBasic für Raspberry Picos. MMBasic wurde von Geoff Graham entwickelt und fand durch den Erfolg der Micro- und Maximite Homecomputer weltweite Verbreitung. Von Peter Mather auf den Raspberry Pico portiert, erhielt es einen weiteren Entwicklungsschub.

Mit dem Erscheinen des Pico W und seinem WLAN-Chip wurde natürlich auch der Ruf nach WLAN-Unterstützung laut: Nur die Entwickler hielten dies für nahezu unmöglich. Nachdem nun das Raspberry Pico SDK in der Version 1.5 verfügbar ist, ging plötzlich alles ganz schnell.

Die Alpha-Firmware ist jetzt soweit, dass man erste Experimente wagen kann.

OPTION wifi "SSID_Fritzi", "Pass_SagIchNich"

Connecting to WiFi...

Connected 192.168.0.126

Ein OPTION-Kommando verbindet den PicoW mit dem WLAN und schon kann man ihn anpingen. Da der Pico über keine Echtzeituhr verfügt, wurde die Unterstützung von NTP-Servern gleich mit eingebaut:

WEB NTP +1, "time.google.com"

ntp address 216.239.35.8

got ntp response: 13/03/2023 09:21:58

Im Forum gibt es schon einige Beispiele für Webserver und es werden auch bereits webgesteuerte Anwendungen gezeigt, z.B. für dieGewächshaussteuerung. Direkt als Webserver sollte man den Pico natürlich nicht einsetzen, aber eine kleine Oberfläche oder die Visualisierung von Daten ist schon drin. Durch einen virtuellen Framebuffer lassen sich auch Daten und Grafiken in Pixelbilder rendern und dann eingebettet in der Website anzeigen. Natürlich kann der Pico auch als TCP-Client arbeiten.

Noch wichtiger ist aber die MQTT-Unterstützung, damit wird der Pico Teil des Smarthomes und der Messgeräte.

So ganz nebenbei kann man jetzt auch per Telnet auf die Konsole und den Basic-Editor zugreifen, ideal für Robotik-Experimente und um per TFTP Dateien auf den Pico zu übertragen.

Die Dokumentation ist natürlich noch nicht fertig, aber in den Foren wurde schon einiges Wissen geteilt und ein kleines Einführungsdokument geschrieben.

(caw)