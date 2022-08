Raspi-Konkurrent Star64: Der erste RISC-V-Einplatinencomputer von Pine64

Pine64 startet in den kommenden Wochen den Verkauf des Einplatinencomputers Star64. Der Name ist an den Hersteller des aufgelöteten Prozessors angelehnt: StarFive. Zum ersten Mal verwendet Pine64 eine CPU mit RISC-V-Befehlssatz in Form des StarFive JH7110 mit vier SiFive-U74-Rechenkernen samt integrierter Grafikeinheit von Imagination Technology.

Der Star64-Einplatinencomputer ist mit Abmessungen von 133 mm × 80 mm etwas größer als StarFives eigener VisionFive 2 (100 × 72 mm). Das Star64-Board unterscheidet sich maßgeblich bei zwei Punkten: Anstelle eines M.2-Anschluss hat die Platine einen PCI-Express-x4-Steckplatz, zudem ist sie ab Werk mit dem Realtek-Chip RTL8852BU für Wi-Fi 6 (WLAN IEEE 802.11ax) und Bluetooth 5.2 ausgestattet.

Im Blog-Beitrag zum Star64-Board schreibt Europa-Chef Lukasz Erecinski, dass er sich den Star64 mit einem PCIe-auf-SATA-Adapter als Unterbau für einen NAS-Netzwerkspeicher vorstellen kann. Mit wie vielen PCIe-2.0-Lanes der Steckplatz angebunden ist, bleibt allerdings offen. RISC-V-kompatible Linux-Betriebssysteme lassen sich ansonsten auf einem eMMC-Flash-Baustein oder auf einer Micro-SD-Speicherkarte installieren.

Dual-Gigabit-Ethernet dabei

Zur weiteren Ausstattung gehören zwei Gigabit-Ethernet-Ports, viermal USB – davon einer mit 5-Gbit/s-Anbindung (USB 3.2 Gen 1, früher USB 3.0 genannt) und dreimal USB 2.0 –, ein HDMI-Bildausgang, ein serielles Display-Interface (MIPI DSI mit 4 Lanes) samt Touch-Panel-Anschluss und ein GPIO-Header mit 40 Pins. Anstelle eines USB-Typ-C-Ports zur Stromversorgung hat der Star64 einen DC-Anschluss.

Pine64 will in den kommenden Wochen mit der Auslieferung des Star64 beginnen. Der Hersteller startet zunächst mit dem Verkauf an Entwickler, möchte den Einplatinencomputer zeitnah aber auch über Dritthändler vertreiben.

(mma)