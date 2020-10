Raspi-Konkurrenz mit KI von Nvidia: Jetson Nano 2GB Developer Kit

Nvidia verkauft ab Ende Oktober das Jetson Nano 2GB Developer Kit für 59 US-Dollar plus Steuern und Versand. Vom Preis her rückt dieser Einplatinencomputer dicht an den Raspberry Pi 4 heran; der Jetson Nano hat zudem einen 40-poligen Pfostenstecker, der zu einigen Raspi-Erweiterungen kompatibel ist.

Der Jetson Nano 2GB ist vor allem für Projekte interessant, die die Funktionen der im Chip integrierten Maxwell-GPU mit 128 CUDA-Kernen und leistungsfähigen Videoschnittstellen nutzen. Im Vergleich zum teureren Jetson Nano ist nicht nur das RAM kleiner (2 statt 4 GByte), sondern es gibt auch weniger USB- und HDMI-Anschlüsse.

Wer den Jetson Nano sinnvoll nutzen möchte, muss sich bei Nvidia kostenlos als Entwickler registrieren. Als Entwicklungsumgebung schnürt Nvidia das Paket JetPack 4.4, weiterhin auf Basis von L4T (früher Linux 4 Tegra) beziehungsweise Ubuntu 18.04. Derzeit stecken unter anderem TensorRT 7.1.3, cuDNN 8.0, CUDA 10.2, OpenCV 4.1.1 und Visionworks 1.6 mit drin.

Schneller mit Containern

JetPack enthält auch die Nvidia Container Runtime für Docker-Container, zudem stellt Nvidia fertige Container über die Nvidia GPU Cloud (NGC) bereit. Damit sollen sich Jetson-Projekte besonders rasch einrichten lassen.

Nvidia empfiehlt für die lokale Installation des Jetson-Nano-Betriebssystems eine MicroSD-Karte mit mindestens 32 GByte Kapazität, besser mit 64 GByte. Auch ein USB-C-Netzteil muss man separat beschaffen. Als Bundle-Angebot legt Nvidia manchen Jetson Nano 2GB noch einen einfachen USB-WLAN-Adapter mit in den Karton.

Den Jetson Nano 2GB kann man unter anderem bei Amazon schon vorbestellen; für Versand und Verzollung fallen dann aber 30,69 US-Dollar zusätzlich an.

(ciw)