Raspi-Mitbegründer Eben Upton im Interview

Mancher wartet schon sehnsüchtig auf einen Nachfolger des aktuellen Raspberry Pi 4, dabei ist dieser nach langen Lieferschwierigkeiten gerade erst wieder zu moderaten Preisen verfügbar. Am Rande der Maker Faire Hannover hatten wir die Gelegenheit seinem Erfinder und Mitbegründer Eben Upton, CEO der Raspberry Pi Foundation, ein paar Fragen zu stellen. Und ja - natürlich haben wir auch gefragt, wie es um einen Raspi 5 steht.

Eben Upton, der selber 2017 das letzte Mal auf einer Maker Faire war, hat die immerhin zweitgrößte Maker Faire der Welt geradezu ins Schwärmen gebracht. Zum "Maken" kommt er selber aber so gut wie gar nicht. Seine Familie und der Job als CEO nehmen alle Zeit in Anspruch. Vielleicht in fünf Jahren wieder, scherzt er.

Außerdem haben wir uns mit ihm über seine Wünsche an die Maker-Community unterhalten und wie er das sich wandelnde Interesse an MINT-Berufen empfindet, zu dem die Raspberry Pi Foundation mit ihren "Code Club" genannten Schulprojekten ihren Teil beiträgt.

