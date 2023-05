"Ratchet & Clank Rift Apart": Playstation-5-Spiel erscheint für den PC

Sony bringt seinen Action-Plattformer "Ratchet & Clank: Rift Apart" auch auf den PC. Am 26. Juli erscheint das bisherige Playstation-5-Exklusivspiel für den Rechner, teilte Sony mit. Die PC-Fassung ist auf Steam und im Epic Games Store verfügbar und kostet 60 Euro.

Im Vergleich zur PS5-Fassung bekommt die PC-Version von "Ratchet & Clank: Rift Apart" mehrere Upgrades. Entwickler Nixxes hat erstmals Raytracing-Schatten eingebaut, die Schatten in Außenbereichen mit natürlicheren, weichen Verläufen aufwerten sollen. Die bisherigen Raytracing-Techniken der PS5-Ausgabe bleiben erhalten.

Support für Ultrawide-Monitore und Dualsense-Controller

Sony-Tochter Nixxes hat außerdem Support für Ultrawide-Monitore eingebaut. Gameplay und Zwischensequenzen werden bei den Seitenverhältnissen von 21:9, 32:9 und sogar 48:9 richtig dargestellt. Auch die Grafikoptionen sind vielversprechend: Sony verspricht Support für DLSS 3, AMD FSR 2 und Intels XeSS für das Hochskalieren der Render-Auflösung.

Am PC bietet "Ratchet & Clank: Rift Apart" kompletten Support für Maus- und Tastatureingaben, die Steuerung soll sich frei anpassen lassen. Der Dualsense-Controller wird mitsamt seiner Features ebenfalls voll unterstützt – darin steht die PC-Version der PS5-Fassung also nicht nach.

Zwei Jahre nach Release

"Ratchet & Clank: Rift Apart" kam im Juni 2021 als eines der ersten echten PS5-Exklusivspiele auf den Markt – die Playstation 4 wurde nicht unterstützt. Bis zur Portierung auf den PC ließ sich Sony also zwei Jahre Zeit, was sich bereits bei anderen nachträglichen PC-Umsetzungen des Playstation-Herstellers beobachten ließ.

Lange verzichtete Sony komplett darauf, seine Eigenentwicklungen auch auf dem Rechner anzubieten. Doch mit vereinzelten Releases in den vergangenen Jahren hatte Sony Erfolg. Mittlerweile bringt das japanische Unternehmen viele seiner Titel auf den PC: Für das Fiskaljahr 2023 erwartet Sony, dass 20 Prozent aller Umsätze der Sony-Studios auf dem PC gemacht werden.

Konkret erwartet Sony in diesem Zeitraum Einnahmen von 450 Millionen US-Dollar durch den Verkauf von PC-Spielen. Im Fiskaljahr 2020 waren es gerade einmal 35 Millionen. Besonders erfolgreich war das Action-Spiel "Spider-Man Remastered", das 1,5 Millionen Mal auf dem Rechner verkauft wurde und so 52 Millionen US-Dollar eingespielt hat. Angesichts dieser Zahlen gilt es als wahrscheinlich, dass weitere Sony-Spiele für den Rechner entwickelt werden.

(dahe)