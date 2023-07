DirectStorage mit HDDs: Ein PC-Spiel streamt von allen Datenträgern

"Ratchet & Clank Rift Apart" läuft demnächst auch auf PCs, die keine SSD verwenden. Das ist nicht selbstverständlich, denn der Action-Plattformer war mit seinen rasanten Spielwelt-Übergängen im Jahr 2021 das Vorzeigespiel für die schnelle SSD der Playstation 5. Microsofts DirectStorage-API 1.2 soll das Spiel auch für ältere PCs fit machen.

Das Entwicklerstudio Insomniac lädt Daten von der PS5-SSD direkt ins RAM, wobei die GPU die Dekomprimierung der Daten übernimmt. Ohne Umweg über die CPU funktioniert das wesentlich schneller, was detaillierte Spielwelten ohne ständige Ladezeiten ermöglicht. Zur PS5-Veröffentlichung von "Ratchet & Clank Rift Apart" im Jahr 2021 sagte der Kreativdirektor Marcus Smith, dass die Darstellung in dieser Form ohne SSD nicht möglich wäre.

Zwei Jahre später – am 26. Juli 2023 – erscheint "Ratchet & Clank Rift Apart" auch für den PC, portiert vom Partnerstudio Nixxes. Über Steam haben die Verantwortlichen zwischenzeitlich einen Blog-Beitrag veröffentlicht, der auf die PC-Systemanforderungen einging. Der Beitrag ist mittlerweile gelöscht, The Verge zitiert aber daraus und zeigt einen Screenshot mit verschiedenen Anforderungsklassen. Die minimalen Systemanforderungen setzen demnach keine SSD voraus.

DirectStorage 1.2 zur Hilfe

Nixxes verwendet auf PCs die Speicherverwaltung DirectStorage als Teil von DirectX 12, mit der GPUs ebenfalls auf Datenträger zugreifen können. Seit der Version 1.2 funktioniert DirectStorage grundsätzlich auch mit HDDs – das will Nixxes nutzen, um "Ratchet & Clank Rift Apart" auch auf PCs ohne SSD zum Laufen zu bekommen.

DirectStorage auf HDDs funktioniert allerdings anders als auf SSDs: Insbesondere NVMe-SSDs sind schnell genug, um alle Anfragen der GPU zeitnah abzuarbeiten. HDDs sind dafür zu langsam, weshalb die Speicherzugriffe vorsortiert werden müssen (Buffered Mode). So können sich die Leseköpfe in den Festplatten rechtzeitig zum Auslesen der Daten positionieren.

Wie gut DirectStorage im Zusammenspiel mit HDDs funktioniert, ist allerdings unklar. "Ratchet & Clank Rift Apart" ist das erste PC-Spiel, das DirectStorage 1.2 mit dem Festplatten-Support verwendet. Generell ist DirectStorage kaum verbreitet – bisher steckt es nur in Square Enix' Action-Rollenspiel "Forspoken".

