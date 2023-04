Raumfahrtunternehmen Virgin Orbit meldet Insolvenz an

Das US-Raumfahrtunternehmen Virgin Orbit hat Konkurs angemeldet. Die Firma habe ihre Finanzierung nicht mehr sicherstellen können, deshalb habe sie beim Insolvenzgericht des US-Bundesstaats Delaware Antrag auf ein Verfahren nach "Chapter 11" des US-Insolvenzrechts gestellt. Das geht aus einer Mitteilung hervor. In dem Verfahren gehe es darum, die Vermögenswerte zu einem höchstmöglichen Preis zu verkaufen.

Virgin Orbit war nach einem gescheiterten Raketenstart, der im Januar dieses Jahres von Großbritannien aus Satelliten ins All bringen sollte, in größere finanzielle Schieflage geraten. Bereits zuvor hatte das Unternehmen in den letzten drei Quartalen 2022 Verluste in Höhe von 140 Millionen US-Dollar verzeichnet (etwa 128,5 Millionen Euro). Um die letzten Geschäftstätigkeiten abzuwickeln und auch ausstehende Gehälter zu zahlen, soll eine sogenannte DIP-Finanzierung von Virgin Investment in Höhe von knapp 32 Millionen US-Dollar helfen.

Starts vom Flugzeug aus

Mitte März dieses Jahres hatte Virgin Orbit dann eine Betriebspause eingelegt und nahezu alle Mitarbeiter unbezahlt beurlaubt sowie die Abrechnung der Gehälter um eine Woche verschoben. Ende März wurde berichtet, das Unternehmen habe 675 Mitarbeiter entlassen, 85 Prozent der Belegschaft. In einer Mitteilung bestätigt das Unternehmen nun die Entlassungen; sie seien nötig gewesen, da das Unternehmen nicht mehr ausreichend Kapital aufbringen konnte.

Das 2017 vom Milliardär Sir Richard Branson gegründete Unternehmen nahm im Januar 2021 mit dem ersten erfolgreichen Start seine kommerziellen Dienste auf und brachte zivile und Militär-Satelliten in die Umlaufbahn. Die Raketen namens LauncherOne wurden im kalifornischen Long Beach hergestellt und von einer modifizierten Boeing 747-400 – "Cosmic Girl" genannt – aus gestartet.

(anw)