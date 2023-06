Raumstation "Tiangong": Taikonauten nach Crew-Wechsel zurück auf der Erde

Drei Taikonauten sind wohlbehalten zurück auf der Erde und am Sonntagmorgen sicher gelandet. Zuvor wurden sie von drei anderen Taikonauten auf der Raumstation "Tiangong" abgelöst, unter denen erstmals ein chinesischer Zivilist vertreten ist. 186 Tage hatten die Rückkehrer im All gearbeitet.

Neunstündige Rückreise

Die Raumkapsel "Shenzhou 15" landete am frühen Morgen nach neunstündiger Reise in der Verwaltungseinheit Dongfeng, nordöstlich des Raumfahrtbahnhofes Jiuquan in der Wüste Gobi. An Bord waren der 58-jährige Kommandant Feng Junlong und seine Kollegen Deng Qingming und Zhang Lu. Die Bodenkontrolle erklärte, dass alle in einem guten gesundheitlichen Zustand seien.

Sie freuen sich auf ein Wiedersehen mit der Familie und dankten allen Mitarbeiter des Raumfahrtprogramms für die Begleitung ihres Flugs. Das chinesische Staatsfernsehen übertrug live den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre, berichtet die Tagesschau.

Zuvor hatten bereits vier bemannte Missionen zur Raumstation "Tiangong" stattgefunden. Vor der Rückreise zur Erde verbrachten beide Crews einige Tage zusammen im Weltraum. Eine offizielle Ankündigung für die Rückkehr gab es im Vorfeld nicht, die Vermutungen zufolge schon am Samstag stattfinden sollte.

