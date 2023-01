RayNeo X2 und Nxtwear S: Mehr AR und VR von TCL

Augmented und Virtual Reality sind die Schwerpunkthemen bei TCL zur CES 2023. Das chinesische Unternehmen kündigt zwei neue Brillen an. Eine soll noch dieses Quartal zu kaufen sein, die andere kommt zunächst nur in kleiner Stückzahl für Entwickler auf den Markt.

Die TCL RayNeo X2 ist eine Augmented-Reality-Brille, die von Qualcomms Snapdragon XR2 angetrieben wird. Dieser Chip steckt unter anderem in der Meta Quest 2. Der neue Snapdragon AR2 Gen 1, den Qualcomm im November angekündigt hat, lässt noch auf sich warten. Die TCL RayNeo X2 unterstützt simultane Lokalisierung, Mapping sowie Gestenerkennung. TCL hat ein System für automatisierte Sprachübersetzung mit KI-Unterstützung eingebaut, das die über die Brille angezeigten Texte in die gewünschte Zielsprache übersetzt. Auch gesprochene Sprache bei Anrufen, Untertitel und Textnachrichten soll die RayNeo X2 in Echtzeit übersetzen können.

Laut TCL ist die RayNeo X2 die erste AR-Brille überhaupt, die über zwei Micro-LED-Displays Bilder für beide Augen liefert. Für eine noch größere Aufmerksamkeit dürfte jedoch sorgen, dass die auf den ersten Blick von einer gewöhnlichen Brille kaum zu unterscheidende RayNeo X2 eine Foto- und Videofunktion intgeriert hat – und dass sich die Aufnahmen durch eine unauffällige Wischbewergung über einen Sensor am Bügel starten lassen.

Anders als das AR-Modell RayNeo X2 ist die zweite neue TCL-Brille, die Nxtwear S, ein reines Virtual-Reality-Gerät. Die reale Umgebung sieht der Träger nicht. Die VR-Brille soll mit ihren beiden Displays das Äquivalent eines 130-Zoll-Bildschirms in vier Metern Entfernung vor die Augen bringen. Die beiden Full-HD-Bildschirme in der Brille besitzen Micro-OLED-Panels. Für den passenden Klang arbeitet die TCL Nxtwear S mit einem akustischen Phasenunterdrückungsmodus, der auch bei Nebengeräuschen für klaren Klang sorgen soll. Die Nxtwear S wurde bereits auf der CES 2022 gezeigt, damals noch als Nxtwear Air.

Bisher nur ein Konzept bleibt die 236 Gramm schwere Nxtwear V, ein weiteres VR-Modell. Das Display der V wurde von TCL CSOT entwickelt. Der Hersteller verspricht ein Sichtfeld von 108 Grad, die Pixeldichte beträgt 1512 dpi. Weitere Details verrät TCL bisher nicht. Ob es die Nxtwear V aus dem Konzeptstatus heraus schafft, bleibt unklar.

Erste TCL-Brille schon bald zu kaufen

Die TCL Nxtwear S soll im Laufe dieses Quartals unter anderem in Deutschland zu kaufen sein. Die VR-Brille kostet 499 Euro. Die RayNeo X2 hat noch kein Preisschild. Das Augemented-Reality-Gerät kommt zunächst ausschließlich für die Entwickler-Community. Endkunden sollen später zugreifen können; einen Termin für den Marktstart nennt TCL bisher nicht.

(sht)