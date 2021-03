Razer Anzu: "Smarte" Brille fürs Home-Office

Razer folgt mit einer smarten Audio-Brille den Fußstapfen von Amazon und Bose: Die Razer Anzu kostet 210 Euro, spielt Ton oder Musik via Bluetooth-Lautsprecher ab und kommt mit zwei verschiedenen Linsenpaaren: Ein Set filtert Blaulicht, das andere empfiehlt sich mit UV-Filter für den Sonnenbrilleneinsatz.

Klassische Augmented Reality in Form ins Sichtfeld eingeblendeter Elemente bietet die Razer Anzu nicht. Was die Razer-Brille "smart" macht, ist die Möglichkeit, über ein omnidirektionales Mikrofon die smarten Assistenten des per Bluetooth verknüpften Handys aufzurufen – wie bei gängigen Bluetooth-Kopfhörern üblich.

Ton gibt die Anzu über zwei integrierte Lautsprecher wieder, die ins Gestell der Brille integriert sind. Beide Bügel haben jeweils einen Lautsprecher und separate Akkus, die laut Razer im Betrieb fünf Stunden lang durchhalten sollen.

Für Sport und Home-Office

Die Razer Anzu kostet in Deutschland 210 Euro und wird in vier verschiedenen Kombinationen angeboten. (Bild: Razer)

In die Bügel sind außerdem Elemente zur Touch-Steuerung integriert, über die man die Musikwiedergabe regeln und Telefonate annehmen kann. Je nach Variante soll die Razer-Brille zwischen 42 und 48 Gramm wiegen. Die Brille ist außerdem nach IPX4 gegen Spritzwasser geschützt.

Damit eignet sich die Anzu laut Hersteller für den Einsatz beim Sport. Daneben empfiehlt Razer die Brille für die Heimarbeit als Videocall-Alternative zu klassischen Bluetooth-Kopfhörern. Brillenträger können die Razer Anzu auch mit Korrekturlinsen von Lensabl bestücken. Beim Kauf habene Interessenten außerdem die Wahl zwischen zwei verschiedenen Größen und einem runden oder eckigen Linsenformfaktor.

Zu den Vorreitern der Audio-Brillen gehört das US-Unternehmen Bose. Die 2019 angekündigten Bose Frames sind in Deutschland in mehreren Varianten zwischen 180 und 280 Euro erhältlich. Amazons Alexa-Brille Echo Frames wird dagegen noch nicht in Deutschland angeboten.

(dahe)