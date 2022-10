Razer Edge 5G: Gaming-Handheld und Tablet in Kombination

Razer hat eine neue Mobilkonsole vorgestellt, die Videospiele per Cloud-Gaming abspielt. Die Razer Edge ist im Kern ein Android-Tablet, das ähnlich wie die Nintendo Switch mit zwei seitlichen Controllern zum Spielen verbunden wird. Das Gerät ist bislang nur für die USA angekündigt und kostet dort mindestens 400 Dollar.

Razers Edge kommt in zwei Varianten auf den Markt: Die Version für 400 US-Dollar unterstützt ausschließlich Wi-Fi-Verbindungen, kann also nicht unterwegs zum Zocken benutzt werden. Eine 5G-Variante wird in den USA zusammen mit dem Mobilfunkanbieter Verizon angeboten. Ihr Preis ist noch nicht bekannt.

144 Hertz

Ansonsten unterscheidet sich die Hardware der beiden Konsolen nicht voneinander. Beide haben ein 6,8 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösng von 2400 x 1080 Pixeln und einer maximalen Bildwiederholfrequenz von 144 Hertz. Der interne Speicherplatz liegt bei 128 GByte und kann per MicroSD-Karte erweitert werden. Eine Kamera an der Vorderseite kann für Videocalls oder Streams eingesetzt werden.

Kernstück des Razer-Geräts ist wie schon zuvor angekündigt der Snapdragon G3x Gen 1 von Qualcomm, dazu baut Razer 8 GByte an Arbeitsspeicher ein. Die Akkukapazität gibt der Hersteller mit 5000 mAh an, geladen wird per USB-C. Die Razer Edge unterstützt Bluetooth 5.2. Kabelgebundene Kopfhörer können über eine Klinkenbuchse in den Controllern angeschlossen werden.

Spielen kann man auf dem Razer-Gerät wahlweise über die Cloud per Nvidia Geforce Now oder Xbox Cloud Gaming. Android-Games kann man auf dem Razer Edge auch lokal ausführen. Das Handheld kommt mit Android in Version 12 in den Handel.

Edge vs G Cloud

Razer-Konkurrent Logitech hat bereits mit der Logitech G Cloud vorgelegt, die zum Marktstart noch mit Android 11 läuft. Bei dem 350 teuren Gerät sind die Controller-Elemente im Gegensatz zur Razer-Konsole fest mit dem Körper verbunden, als herkömmliches Tablet kann es daher nicht benutzt werden.

Das Display der G Cloud ist mit 7 Zoll so groß wie der Bildschirm des Steam Deck. Er unterstützt Touch und hat eine klassische FullHD-Auflösung von 1920 × 1080 Pixeln, etwas mehr als Valves Handheld. Die Helligkeit gibt Logitech mit 450 nits an, die Bildwiederholrate liegt bei 60 Hertz. In den USA bietet Logitech seine G Cloud für 350 US-Dollar an, erhältlich ist das Handheld ab dem 17. Oktober. Auch die G Cloud ist bislang nicht für Deutschland angekündigt.

(dahe)