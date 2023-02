Razer Viper Mini Signature Edition: Die 320-Euro-Maus mit Magnesiumgehäuse

Manche Leute haben sich eine Vaper-Mini-Maus von Razer mit besserem Sensor wie bei den großen Vaper-Mäusen gewünscht. Diesem Wunsch kommt der Hersteller jetzt nach, allerdings mit einem kleinen Haken: Der Spaß kostet 320 Euro.

Wie der Name bereits suggeriert, präsentiert Razer die Viper Mini Signature Edition als Luxusperipherie, die in einer Kunstlederbox ankommt. Der bisherige optische Pixart-Sensor PMW-3359 wird durch einen gemeinsam entwickelten PAW-3950 ersetzt – von Razer als Focus Pro 30K vermarktet. Namensgebend ist die maximale Auflösung von 30.000 dpi.

Die größte Auffälligkeit ist das luftige Wabengehäuse. Zum einen durch die Öffnungen und zum anderen durch eine Magnesiumlegierung als Materialwahl, fällt das Gewicht im Vergleich zur normalen Viper Mini von 61 auf 49 Gramm.

4000 Hertz per Funk

Auch die Signature Edition funktioniert kabellos – ein fester Akku ist im Gewicht von 49 Gramm bereits enthalten. Eine Akkuladung soll für bis zu 60 Stunden Spielspaß genügen. Aufladen lässt sich die Maus per USB Typ C; alternativ zur Funkverbindung funktioniert auch die Datenübertragung per USB-C.

Razers USB-Dongle arbeitet mit einer Abfragerate von 4000 Hertz, von der Firma Hyperpolling genannt. Zumindest auf dem Papier reduziert das die Eingabeverzögerung verglichen mit den 1000 Hertz der normalen Viper Mini. Im Lieferumfang befinden sich zwei Gleiter-Sets für die Mausfüße: eines wie typisch aus PTFE (unter dem Markennamen Teflon bekannt) und eines aus Gorilla Glass 3.

Razer verkauft die Viper Mini Signature Edition ab dem 11. Februar 2023 exklusiv über den eigenen Web-Store für 320 Euro. Ohne Angebote im freien Handel ist so schnell mit keinen Preissenkungen zu rechnen. Das Schwestermodell Viper Mini gibt es derweil für ein Zehntel des Preises (ab 29,50 €).

(mma)