Reality Pro, Macs, iOS 17 und mehr: Apples WWDC-Keynote 2023 im Liveticker

Apples wohl wichtigstes Event des Jahres – wenn nicht sogar seit Jahren – beginnt am heutigen Montag um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Dann startet am Firmensitz in Cupertino die Keynote zur Entwicklerkonferenz WWDC 2023. Die Liste der Neuerungen, die es zu sehen geben könnte, ist lang. Klar scheint zunächst, dass Apple wie üblich alle Betriebssysteme aktualisiert und deren Betavarianten auch gleich Entwicklern bereitstellt: iOS 17, macOS 14, iPadOS 17, tvOS 17 und watchOS 10 plus eine neue Version des HomePod OS.

Dann dürfte der Konzern endlich das Geheimnis um sein Mixed-Reality-Headset – das vermutlich Reality Pro heißen wird – lüften: An diesem arbeitet Apple seit mindestens 2015 und es soll ganz neue Welten mit High-End-VR/AR-Technik ermöglichen. Schließlich wird es wohl auch noch mindestens zwei neue Macs geben – ein MacBook Air M2 mit 15 Zoll und ein Mac Studio mit M2 Max und M2 Ultra. Die Keynote wird wie üblich von Mac & i mit einem Liveticker begleitet, der gegen 18 Uhr startet, aber auch schon am Nachmittag mit ersten Infos beschickt wird. Hier lesen sie im Minutenprotokoll, was Apple genau präsentiert. Die Keynote dürfte mindestens zwei Stunden dauern.

Herzlich willkommen beim Mac & i-Liveticker!

(bsc)