Realme 8: 5G-Smartphone für 200 Euro vorgestellt

Der chinesische Hersteller Realme hat zwei neue Mittelklasse-Handys für den deutschen Markt angekündigt. Das 200 Euro teure Realme 8 5G übersetzt einige der Funktionen, die bisher vor allem teurere Handys hatten, in die niedrigere Preisklasse. Dazu gehört Support für den 5G-Mobilfunkstandard und ein Display mit 90 Hertz. Das Handy soll am 12. Mai in den Handel kommen.

Möglich macht 5G der eingebaute Mediatek Dimensity 700 5G, der zu den günstigsten SoCs mit 5G-Unterstützung gehört. Ihm zur Seite steht beim Realme 8 5G 4 GByte an Arbeitsspeicher. Realme will außerdem eine Variante mit 8 GByte RAM verkaufen, deren Preis allerdings noch nicht bekannt ist. Für ausreichende Ausdauer soll der Akku mit einer Kapazität von 5000 mAh sorgen.

Das 6,5 Zoll große Display des Realme 8 5G unterstützt eine erhöhte Bildwiederholfrequenz von 90 Hertz – eine Funktion, die für flüssigeres Scrollen sorgt und langsam auch in günstigeren Preisklassen ankommt. Die Ausstattung des Realme 8 5G erinnert an das Redmi Note 10 5G von Xiaomi: Gemeinsam haben sie neben dem 90-Hz-Bildschirm auch den Mediatek Dimensity 700, allerdings ist das Xiaomi-Smartphone in Deutschland aktuell nicht erhältlich.

Realme 8 (ohne 5G)

Neben dem Realme 8 5G hat der chinesische Hersteller, der wie Oppo, Vivo und OnePlus zu BBK Electronics gehört, auch das Realme 8 ohne 5G angekündigt. Es kostet ebenfalls 200 Euro und unterscheidet sich abseits des fehlenden 5G-Supports unter anderem auch beim Display: Das Realme 8 hat ein OLED-Panel, das allerdings nur 60 Hertz bietet.

Es wird von einem Helio G95 angetrieben und wird ebenfalls in einer Variante mit 4 und einer mit 8 GByte Arbeitsspeicher angeboten. Etwas besser könnte bei der Variante ohne 5G auch die Kamera an der Rückseite ausfallen: Sie schießt Fotos mit 64 statt 48 Megapixeln, nähere Details zu dem Quadkamerasystem des Realme 8 nennt der Hersteller allerdings noch nicht.

(dahe)