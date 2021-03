Realme 8 Pro: Smartphone mit 108-Megapixel-Kamera für 280 Euro

Mit dem Realme 8 Pro kommt ein neues Mittelklasse-Handy nach Deutschland: Das Smartphone des chinesischen Herstellers wird ab dem 31. März bei Amazon verfügbar sein. Es kostet in der günstigeren Ausstattung mit 6 GByte Arbeitsspeicher 280 Euro, die Variante mit 8 GByte RAM gibt es für 300 Euro.

Das Realme 8 Pro ist rundum solide ausgestattet, auf 5G müssen Käufer allerdings verzichten. Das Smartphone läuft mit dem 4G-SoC Snapdragon 720G, dessen 8 Kerne mit bis zu 2,3 Ghz takten. Ein üppiger 4500 mAh-Akku soll für ausreichende Laufzeit sorgen.

108-Megapixel-Kamera

Realme baut das 8 Pro mit einem 6,4 Zoll großen AMOLED-Display. Höhere Bildwiederholfrequenzen über 60 Hertz, wie sie bei vielen modernen Handys zu finden sind, fehlen beim Realme-Handy allerdings. Die Notch für die 16-Megapixel-Frontkamera setzt Realme nach oben links.

Die Hauptkamera des Realme 8 Pro schafft es auf 108 Megapixel: Es handelt sich um den Samsung-Sensor Isocell HM2, also nicht den höherwertigen Sensor Isocell HM3, der beim Galaxy S21 Ultra zum Einsatz kommt. Das Realme 8 Pro kann 9 Pixel zu einem einzelnen zusammenrechnen, um 12-Megapixel-Fotos mit besseren Lichtverhältnissen zu schießen. Daneben hat das Realme 8 Pro ein 8-MP-Superweitwinkelobjektiv, eine Makrolinse und einen Schwarz-Weiß-Sensor.

Das Realme 8 Pro hat neben dem Dual-SIM-Slot einen MicroSD-Slot über den man den internen Speicher von 128 GByte in allen Versionen erweitern kann. Zum Android-Handy bietet Realme die Buds Air 2, In-Ear-Kopfhörer mit aktivem Noise Cancelling, für 50 Euro an. Außerdem gibt es die realme Watch S Pro, eine Smartwatch mit integriertem GPS, zum Preis von 130 Euro. Alle Produkte kommen am 31. März in den Handel.

