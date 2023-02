Realme: Schnelllade-Smartphone GT3 angekündigt

Realme bringt sein Schnellladehandy auch nach Europa: Das GT3 entspricht weitgehend dem bereits für China angekündigten GT Neo 5. Wie die Vorlage für den chinesischen Markt kann auch das GT3 über Realmes Ladetechnik mit 240 Watt aufgeladen werden.

Von null auf hundert Prozent Ladung soll es mit dem passenden Netzteil nur neuneinhalb Minuten dauern, verspricht Realme auf dem MWC in Barcelona. Damit wäre das Realme GT3 mit seinem 4600-mAh-Akku das am schnellsten ladende Handy auf dem deutschen Markt. Von null auf 50 Prozent soll es vier Minuten brauchen, eine Notladung von 20 Prozent soll das Handy in nur 80 Sekunden packen, erklärte Realme.

Allerdings ist noch nicht bekannt, ob das Handy wirklich nach Deutschland kommt: Mehrere zum Realme-Mutterkonzern BBK gehörende Handyhersteller werden wegen eines Patentstreits mit Nokia derzeit nicht in Deutschland angeboten, darunter die Geräte von OnePlus und Oppo. Der Hersteller sagte lediglich, das Handy werde in "ausgewählten Märkten" erscheinen und 650 US-Dollar kosten. Der Release soll im Mai und Juni erfolgen

SuperVooc und LED-Rückseite

Damit das Realme GT3 wirklich in unter zehn Minuten vollgeladen wird, braucht es kompatibles Ladeequipment. Konkret setzt die Schnellladefunktion die SuperVOOC-Technik voraus, die auch bei den Geräten der Realme-Mutter Oppo zum Einsatz kommt. Dafür ausgelegte Ladegeräte sollen also auch mit dem neuen Realme-Modell funktionieren und die maximale Ladeleistung anbieten.

An der Rückseite des Realme GT3 sitzt ein LED-Streifen, der beispielsweise eingehende Anrufe oder den Ladezustand signalisieren kann. Ansonsten gibt es bei dem neuen Realme-Handy vor allem bekannte Technik: Im Inneren arbeitet ein aktueller Snapdragon 8+ Gen 1, dazu kommen 16 GByte Arbeitsspeicher. Der AMOLED-Bildschirm des Handys ist 6,74 Zoll groß und hat eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 144 Hz.

In China bietet Realme noch eine Variante mit 150-Watt-Ladetechnik an. Das entspricht der Ladegeschwindigkeit dem Realme GT Neo 3, das in Europa erhältlich ist und in 16 Minuten vollgeladen ist. Ob auch eine Variante des GT3 mit 150 Watt verkauft wird, ist aktuell nicht bekannt.

Redmi lädt mit 300 Watt

Vor allem unter chinesischen Smartphone-Herstellern hat sich in den vergangenen Jahren ein Wettrennen um Schnellladetechnik entwickelt: Unternehmen wie Xiaomi, Vivo und Oppo überbieten sich regelmäßig mit neuen Schnellladerekorden. Bislang galt das Redmi Note 12 Discovery Edition mit 210 Watt als das Handy, das am schnellsten aufgeladen werden kann. Nur wenige dieser Rekordanwärter-Handys finden aber ihren Weg auf den deutschen Markt. Jüngst zeigte Redmi sogar einen Handy-Prototyp, der mit 300 Watt geladen werden kann – ob und wann ein derartiges Handy in den Handel kommt, ist aber völlig unklar.

Viele Hersteller setzen dabei auf eigene Schnellladestandards, dazu gehören Huaweis SuperCharge, Qualcomms Quick Charge und Samsungs darauf basierendes Adaptive Fast Charging. Alle diese Standards haben den Nachteil, dass sie nur mit bestimmten Ladegeräten funktionieren. Nicht proprietär ist dagegen der Ladestandard USB-PD (Power Delivery), der von allen aktuellen Smartphones unterstützt wird und entsprechend auch mit verschiedenen Netzteilen funktioniert. USB-PD kann ein Smartphone traditionell mit bis zu 100 Watt laden. Das Gremium USB-IF erweitert aber die ­USB-C-Norm, um darüber ­Geräte mit höherer ­Leistungsaufnahme versorgen zu können. Geplant sind 240 Watt.

(dahe)