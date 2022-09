Rebranding: Aus Corel wird Alludo

Der Softwarehersteller Corel wechselt im Rahmen eines Rebrandings seinen Namen. Das kanadische Unternehmen heißt jetzt Alludo, unter dessen Dachmarke weitere Marken angeschlossen sind. Die Beschäftigten der verschiedenen Subbrands sind nun ebenfalls unter der Dachmarke Alludo vereint, heißt es in einer Mitteilung.

Der 1985 gegründete Technologiekonzern Corel, mit Sitz in Kanada (Ottawa, Provinz Ontario), wurde mit CorelDRAW zu einem der größten Softwarehersteller Kanadas – kurzzeitig sogar zum größten. Mit "WordPerfect", das ursprünglich (ab 1979) von Satellite Software International, später von WordPerfect Corporation entwickelt wurde und über Novell (1994) zu Corel (1996) gelangte, griff das Unternehmen "Microsoft Word" an, scheiterte jedoch.

Börsengänge, Zukäufe und Übernahmen

Im Jahr 2000 ging Corel eine 135-Millionen-Dollar-schwere strategische Allianz mit Microsoft ein. 2003 wurde das kanadische Softwareunternehmen durch die Vector Capital Group übernommen. Anschließend folgten weitere Zukäufe, Börsengänge, Anteilsverschiebungen, Börsenrückzüge und 2019 die Übernahme durch die Beteiligungsgesellschaft KKR für eine Milliarde Dollar.

Corel selbst übernahm in der Vergangenheit etwa den Konkurrenten Micrografx, WinZip, Intervideo, Roxio, die Videoschnitt-Produkte von Avid (Pinnacle) und MindManager (Mindjet) von Spigit sowie den Hersteller der Virtualisierungs-Software Parallels. All diese Marken firmieren jetzt unter der Dachmarke Alludo.

Eine einheitliche Corporate Identity aller Produkte

Die neue Marke Alludo sei ein Wendepunkt, der ein neues Konzept aller Produktsparten, Kunden und Mitarbeitern umfasse. "Wir legen den Grundstein für eine neue Corporate Identity, die sich der Zukunft der Arbeit widmet und machen sie zu unserer neuen DNA", sagt Christa Quarles, Chief Executive Officer von Alludo.

Seit der Gründung von Corel 1985 habe sich die Welt und die Arbeitsweise der Menschen verändert. Auch habe Corel sich durch die Akquisition mehrerer Softwaremarken – wie jüngst Awingu – über seine ursprüngliche Marke als Grafiksoftwareexperte hinaus weiterentwickelt. Der Name Alludo solle nun für eine einheitliche Corporate Identity aller Produkte stehen und an "all you do" erinnern – der Vision des Unternehmens, so Quarles.

Alludo-Timeline – Corel has outgrown the Corel brand and rebrands as Alludo (Bild: Alludo)

Die Marke Alludo wurde im Juli 2022 von Cascade Parent Limited (vorher Corel Corporation) und das zugehörige Symbol vor fünf Tagen beim US-Patentamt (USPTO) beantragt.

(bme)