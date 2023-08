20 Petabyte Kapazität im Standardrack: E3.S-Storage-Systeme von Supermicro

Supermicro erweitert sein Produktprogramm um eine neue Familie von E3.S-Storage-Lösungen. Die vorgestellten Modelle unterstützen sowohl PCIe-Gen5-Laufwerke als auch CXL-Memory-Module (CMM). Durch den Einsatz von bis zu vier E3.S-2T-CMM (15 mm) wird eine Cache-Kohärenz zwischen CPU-Speicher und über PCIe angeschlossenen DDR-basierten Speichermodulen ermöglicht.

Der E3.S-Standard erlaubt eine Speicherdichte von bis 256 TByte in einem 1 HE- oder einem halben Petabyte in einem 2 HE-Gehäuse. Ein Standard-Rack kann somit eine Speicherkapazität von mehr als 20 Petabyte fassen. Eine Anbindung über NVMe-oF (NVMe over Fabrics) stellt einen hohen Datendurchsatz sicher. Die neue Serie umfasst die Modelle SSG-121E-NE316R, SSG-221E-NE324R, ASG-1115S-NE316R und ASG-2115S-NE332R. Die 1-HE-Server bieten Platz für bis zu 16 hot-swap-fähige E3.S-Laufwerke oder acht E3.S- und vier E3.S-2T-CMM-Einschübe. Bei den 2-HE-Modellen ist dagegen der Einbau von bis 32 hot-swap-fähigen E3.S-Laufwerken bei Single- und Dual-CPU-Konfigurationen möglich. Bei den verbauten CPUs greift Supermicro entweder auf Intel Xeon Scalable-Prozessoren oder AMD-Epyc-Modelle in der jeweils vierten Generation zurück.

Der Hersteller gibt an, dass die spezielle symmetrische Architektur besonders kurze Signalwege für Daten gewährleistet und gleichzeitig die Latenzen verringert. Zudem soll durch den speziellen Aufbau eine Verbesserung des internen Luftstroms möglich sein, der zu einer verbesserten Laufwerkskühlung beiträgt. Zur Verfügbarkeit der neuen E3.S-Storage-Lösungen hat Supermicro bisher keine Angaben gemacht.

(sve)