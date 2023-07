Rechner aufrüsten statt neu kaufen | c’t uplink

In dieser Folge des c’t uplink gehts ums Aufrüsten des Rechners. Was geht und was ist sinnvoll?

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen. YouTube-Video immer laden YouTube-Video jetzt laden