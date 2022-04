Recycling Fabrik: Aus alten 3D-Drucken wird neues Filament

In Maker-Kreisen fällt beim 3D-Druck einiges an Abfall-Material an. Ob Stützstrukturen, Brim oder Fehldrucke – die Frage, wohin die Abfälle gehören, ist für viele Maker in Deutschland noch ungelöst. Wie wir in der Make 4/21 erklärt haben, gehören 3D-Druck-Materialien nicht in unsere Mülltonnen. In anderen Ländern gibt es bereits verschiedene Ansätze, wie mit dem Plastikmüll umgegangen werden kann. Hier in Deutschland gibt es erst wenige Unternehmen, die sich mit dem Thema Recyceln von Kunststoffen und Aufbereitung zu Filament beschäftigen.

Eines davon ist die Recycling Fabrik, zu der man seine Druckabfälle auch einsenden kann. Seit Ende 2021 ist der Shop nun online und listet aktuell sieben Farben. Die Idee zum Recyceln von Filament ist Mitte 2020 entstanden. Im April 2021 wurde die in Braunschweig sesshafte Recycling Fabrik dann gegründet.

Das Filament

Die sieben Farben tragen witzige Namen wie schlafender Flamingo oder giftiger Zombie und ihnen werden keine weiteren Additiven oder Masterbatches (Zusätze für Farbe oder zur Veränderung der Eigenschaften) hinzugefügt. Es gibt sie aktuell als 800g rPLA-Filament auf einer Spule oder 50g ohne Spule zu kaufen. Der Filament-Durchmesser beträgt 1,75 mm ± 0,07 mm. Als Drucktemperatur wird von 195 °C bis 220 °C und eine Druckbetttemperatur von 60 °C empfohlen.

Recycling Fabriks aktuelles Filament-Sortiment. (Bild: Recycling Fabrik)

800g des rPLA-Filaments kosten 20 Euro und die 50g-Probe, Sample genannt, kostet drei Euro. Das ergibt ein Kilo-Preis von 25 Euro – Zum Vergleich: Prusament, das für seine gute Qualität bekannt ist, kostet 29,99 Euro pro Kilogramm, wird aus dem Ausland geliefert und ist aus neuem Granulat, das den Aufwand der Aufbereitung nicht benötigt.

Die Recycling Fabrik arbeitet an weiteren Farben und Materialien. Neben PLA wird zum Beispiel aktuell auch PETG als Einsendung angenommen. Sie möchten immerhin einen ganzheitlichen Kreislauf schaffen und möglichst nachhaltig arbeiten, wie zum Beispiel beim Versand oder bei der Verwendung eigener kleiner Drucke als Behälter für die sonst verwendeten Silikat-Beutel.

Was kann eingesendet werden?

Eingesendet wird aus ganz Deutschland und sogar aus einigen Nachbarländern. Dabei können nicht nur alte Drucke geschickt werden, alte Spulen finden hier auch einen Zweck. Sie werden einfach wiederverwendet und zum Aufwickeln des aufbereiteten Filaments genutzt – eine unserer Meinung nach gute Variante. Denn manche Hersteller entscheiden sich für Pappe-Spulen, um Plastik zu vermeiden. Wir haben aber mit meinem ReForm rPLA von Formfutura die Erfahrung gemacht, dass sich Pappe leicht abnutzt, wodurch die Spule beim Drucken nicht mehr gut abspult.