Red Hat öffnet Kuberntes für Windows-Containter

Mit dem Windows Machine Config Operator (WMCO) führt Red Hat die Windows-Container-Unterstützung in seine Kubernetes-Distribution OpenShift ein und schafft damit eine gemeinsame Kubernetes-Basis für Windows- und Linux-Container-Workloads. Bisher ließen sich nur Linux-Anwendungen containerisieren, Windows-Anwendungen mussten in VMs laufen, die über die Virtualisation-Schicht in die OpenShift Container Platform (OCP) eingebunden waren.

OpenShift 4.6 vorausgesetzt, können nun auch Windows-Anwendungen, die in Visual Studio oder Visual Studio Code erstellt wurden, containerisiert und in OpenShift ausgeführt werden. Derzeit ist das aber noch auf OCP on Azure und OCP on AWS beschränkt. Die Unterstützung in OCP on vSphere, on Bare Metal, on Red Hat Virtualization, on Red Hat OpenStack Platform und Managed-OpenShift-Angebote wie Azure RH OpenShift und OpenShift Dedicated soll folgen.

Weitgehend automatisiert

Voraussetzung für containerisierte Windows-Anwendungen auf OpenShift ist der Windows Machine Config Operator. Der zertifizierte OpenShift-Operator basiert auf dem Kubernetes Operator Framework und wird laut Red Hat auch von Microsoft unterstützt. Administratoren können über den Operator Hub auf den WMCO zugreifen, um ihre Windows-Container über die OpenShift-Konsole in Kubernetes zu integrieren und zu verwalten.

Der WMCO konfiguriert Windows-VMs als Arbeitsknoten für den Kubernetes-Cluster, auf denen dann die Windows-Container-Workloads ausgeführt werden können. Der Administrator erstellt dazu ein MachineSet, das ein Windows-Image mit installierter Docker-Container-Runtime verwendet. Der Operator sucht darauf nach Maschinen mit der Bezeichnung machine.openshift.io/os-id: Windows . In künftigen Versionen werden auch die Windows-Container das von Kubernetes bevorzugte, neuere containerd-Format bekommen.

Eine detailierte Anleitung zur Containerisierung von Windows-Anwendungen unter OpenShift 4.6 findet sich in Red Hats OpenShift-Blog.

(sun)