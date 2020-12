Red Hat Global Tech Outlook: Digitale Transformation beschäftigt die Branche

Red Hat hat seinen Global Tech Outlook für das Jahr 2021 vorgestellt. Der Report erfasst die zwischen Juli und September abgefragte Stimmung von rund 1470 IT-Professionals und wertet diese mit einem Blick auf die Anstrengungen zur Digitalisierung, der Cloud-Adaption und den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf künftige Vorhaben aus. Für das kommende Jahr zeichnen sich weitere Trends wie beispielsweise IT-Sicherheit ab, die die Digitalindustrie beschäftigen werden.

Digitale Transformation bleibt Priorität

Ganz oben auf ihrer Agenda rangiert nach wie vor das Thema digitale Transformation, wobei es die befragten Unternehmen dabei insbesondere auf eine Verbesserung von Innovationsfähigkeit, Sicherheit, User Experience und Kostensenkung absehen.

Laut Umfrage sehen sich 65 Prozent der Befragten hier weit fortgeschritten, wobei 21 Prozent ihre Anstrengungen in Folge der Pandemie sogar verstärkt haben. Dass der Transformationsprozess durch Folgen von Covid-19 in Stocken geriet, berichten hingegen nur 6 Prozent der befragten Unternehmer.

Wo sehen sich die Unternehmen gegenwärtig mit ihren Anstrengungen zur digitalen Transformation? (Bild: Red Hat)

Ein weiterer großer Trend werde 2021 das Thema hybride Cloud-Strategie spielen, die mit 27 Prozent für fast ein Drittel der Umfrageteilnehmer im Fokus steht, gefolgt von einem Private-Cloud-First-Ansatz (17 Prozent) und schließlich einer Standardisierung auf eine Public Cloud (12 Prozent).

Investieren möchte die Branche dem Report nach dabei vor allem in die fünf Sektoren IT-Sicherheit (45 Prozent), IT- und Cloud-Management (39 Prozent), Cloud-Infrastruktur (34 Prozent) sowie in die Optimierung der bestehenden IT (29 Prozent) und die IT-Automatisierung (26 Prozent).

Der 21-seitige Report steht gegen Angabe von Kontaktdaten kostenfrei zum Download zur Verfügung. Er erscheint jährlich und erfasst die Antworten von IT-Verantwortlichen bei Red-Hat-Kunden und anderen großen Unternehmen ab einem Jahresgewinn von 100 Millionen US-Dollar. (nb)