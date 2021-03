RedMagic 6: Nubia bringt Handy mit 165-Hz-Display nach China

Der chinesische Hersteller Nubia hat ein High-End-Smartphone mit besonders flottem Display vorgestellt: Das Nubia RedMagic 6 und die leicht veränderte Pro-Variante haben einen Bildschirm mit einer Bildwiederholfrequenz von 165 Hertz, der Bildinhalte besonders flüssig darstellen kann. Beide Handys sind bisher nur für China angekündigt.

165 Hertz ist dabei sogar unter den Gaming-Monitoren ein sehr hoher Wert, bei Handys ist er auf dem Massenmarkt bisher unerreicht: Selbst die Topmodelle großer Hersteller wie Samsung oder Huawei begnügen sich meist mit Bildwiederholfrequenzen von 90 oder 120 Hertz. Das liegt nicht nur an technischen Einschränkungen: Ob bei einem Smartphone-Display 165 Hertz wirklich sinnvoll sind, darf bezweifelt werden. Mit höheren Bildwiederholfrequenzen steigt auch der Stromverbrauch. Das Google Pixel 4, eines der ersten Handys mit mehr als 60 Hertz, zeigte die höhere Frequenz von 90 Hertz daher nur in speziellen Situationen.

Auch die Handys anderer Hersteller drosseln die Bildwiederholfrequenz je nach Einsatzszenario herunter. Käufer des Nubia RedMagic 6 oder 6 Pro können bei dem 6,8 Zoll großen Display je nach Anwendung zwischen den gängigen Stufen wählen, etwa 60, 90 oder 120 Hertz für bestimmte Apps festlegen.

Tencent als Partner

Erhöhte Bildwiederholfrequenzen sind zum Beispiel beim Gaming praktisch. Das Nubia RedMagic 6 wird entsprechend als Gaming-Smartphone vermarktet, mit einem flotten Snapdragon 888 und einer zusätzlichen Lüfter-Kühlung für bessere Performance. In China tritt außerdem der Tech-Konzern Tencent, der bei vielen Spiele-Entwicklern im Hintergrund die Fäden zieht, als Vermarktungspartner auf. Tencent besitzt unter anderem 100 Prozent der Anteile an Riot Games und 48 Prozent der Anteile an Epic Games. Außerdem hat Tencent den Mobilableger von "Playerunknown's Battlegrounds", "PUBG Mobile", und dessen chinesische Variante "Game for Peace" entwickelt.

Bis zu 18 GByte RAM sollen das Spielerlebnis auf dem Nubia RedMagic 6 abrunden. Unterschiede zwischen beiden Modellen gibt es etwa beim Akku: Das RedMagic 6 Pro hat einen kleineren 4500-mAh-Akku, der sich mit bis zu 120 Watt laden lässt. Der größere 5000-mAh-Akku des RedMagic 6 in seiner Standard-Variante lässt sich dagegen nur mit 66 Watt laden.

In China kosten die neuen Nubia-Handys zwischen umgerechnet 500 und 850 Euro. Falls die Smartphones in Europa auf den Markt kommen, dürften die Preise allerdings höher liegen. Ob ein Europa-Marktstart geplant ist, ist unklar. Allerdings zeigt Nubia auf seiner deutschen Webseite einen Timer an, der am 16. März abläuft. Dann will das Unternehmen seine weiteren Pläne für das Nubia RedMagic 6 enthüllen.

(dahe)