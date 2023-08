Reddit: Abschied von John Oliver, letzte Bastionen des Protests geben auf

Auf Reddit haben auch die letzten großen Teilbereiche ihren Protest aufgegeben und damit hat die Plattform die Auseinandersetzung nun für sich entschieden. Zwar sind weiterhin mehr als 1800 von rund 8800 Subreddits nicht öffentlich einsehbar, dabei handelt es sich aber fast ausschließlich um kleine Teilbereiche. Zuletzt haben r/Pics, r/aww und r/Videos Vorgaben aufgegeben, mit denen gegen die Verantwortlichen der Plattform protestiert werden sollte – darunter vor allem jene, dass auf allen geteilten Bildern der britische Komiker John Oliver abgebildet sein muss. Auch wenn die messbare Folgen für das betroffene Subreddit gehabt habe, hätte Reddit wohl nichts davon gemerkt, gestehen die Moderatoren ein. Andere Teilbereiche hätten die entstandene Lücke gefüllt.

Kein John Oliver mehr

Anderthalb Monate nach dem Beginn der Proteste hat sich damit die Vorhersage von Reddit-CEO Steve Huffman erfüllt. Der hatte Mitte Juni intern versichert, "wie alle Unruhen auf Reddit wird auch diese vorübergehen". Später hatte der den Moderatoren, die die Proteste organisierten, gedroht, teilweisen waren einige von ihren Posten entfernt worden, Reddit hat die betroffenen Subreddits gewissermaßen übernommen. Bei den letzten verbliebenen Bastionen des Widerstands war das nun offenbar nicht nötig. Während auf r/aww erklärt wird, warum nicht mehr verlangt wird, dass geteilte Inhalte John Oliver zeigen, ist die Vorgabe auf r/Pics einfach verschwunden. Auf r/gifs steht sie noch, wird aber offensichtlich nicht mehr durchgesetzt. Auch bei r/Videos sieht es wieder aus wie vor den Protesten.

Mit den Protesten hatten Teile der Reddit-Community gegen die Entscheidung der Plattform demonstriert, Geld für API-Zugriffe zu verlangen. Beliebte Drittanbieter-Anwendungen waren auf die API angewiesen und wegen der hohen Kosten sowie der kurzfristigen Ankündigung haben die meisten den Dienst eingestellt. Weil viele für die Moderation der Seite hilfreiche Werkzeuge in der offiziellen App nicht verfügbar sind, hat der Schritt den unentgeltlich arbeitenden Moderatoren die Arbeit erschwert. Mitte Juni hatten sie deshalb plattformweite Proteste organisiert und die Seite zwischenzeitlich sogar fast komplett unzugänglich gemacht. Die Unternehmensführung von Reddit war aber hart geblieben und hat sich damit nun durchgesetzt, von den Protesten ist auf der Plattform nichts mehr zu sehen.

Im Zuge des Konflikts hatte Huffman die Moderatoren unter anderem als demokratisch nicht legitimierten "Landadel" bezeichnet und den Chef von Twitter (inzwischen X), Elon Musk, ein Vorbild genannt. Beides hatte die Proteste noch einmal etwas befeuert. Im Juli hat Reddit dann mit r/Place eine Neuauflage eines der beliebtesten Projekte in der Geschichte der Seite freigegeben. Wie im Original bestand r/Place aus einer Zeichenfläche und Reddit-Nutzer konnten überall ein farbiges Pixel hinsetzen, woraufhin sie für mehrere Minuten gesperrt werden. Dort waren deutliche Unmutsbekundungen – bis hin zur Zeichnung einer Guillotine – in Richtung Reddits und des CEOs Steve Huffman aufgetaucht, aber auch Solidaritätsbotschaften an die verloren gegangenen Drittanbieter-Apps.

