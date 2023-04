Reddit-API wird kostenpflichtig – beliebte Drittanbieter-Apps dann wohl auch

Bei Reddit stehen ab dem 19. Juni 2023 große Änderungen ins Haus: Das Unternehmen passt die Nutzungsbedingungen für seine Plattform an und schränken damit einhergehend den Zugriff auf die offizielle Programmierschnittstelle (Application Programming Interface, API) ein. Darunter leiden Entwickler von Drittanbieter-Apps für Reddit.

Effektiv müssen Anbieter von Drittanbieter-Apps künftig einen Premium-Zugang bezahlen, um ausreichenden Zugriff auf die Daten-API zu erhalten. Ein limitierter Zugang soll für den Betrieb von Bots ausreichen – primär zur automatisierten Moderation von Subreddits. Reddit schreibt in der Ankündigung, dass Bots für einen reibungslosen Weiterbetrieb eventuell Updates benötigen.

Die offiziellen Reddit-Apps für Android und iOS gelten als unbeliebt, da sie häufig langsam sind, Videos gerne mal nicht laden und der Funktionsumfang verglichen mit Drittanbieter-Apps eingeschränkt ist. Beliebte Alternativen sind etwa "rif is fun for Reddit" (früher "Reddit is fun") oder "Apollo".

Mehr Abomodelle im Anmarsch

Bisher sind diese Alternativen kostenlos. Damit die Betreiber künftig nicht auf den API-Kosten sitzen bleiben, müssen sie de facto Bezahlmodelle einführen. Der Apollo-Entwickler Christian Selig hat bereits angekündigt, die Nutzung wahrscheinlich nur noch im Rahmen eines Abos zu ermöglichen.

Unter Verweis auf Gespräche mit Reddit-Mitarbeitern erklärt Selig, dass Reddit mit der kostenpflichtigen API die eigenen Serverkosten decken wolle. Wie teuer der Zugang wird, hängt demnach von der Nutzung ab – Standard-Flatrates sind anders als bei Twitter offenbar nicht geplant.

Nacktbilder nur noch über das offizielle Reddit

Eine Einschränkung wird Reddit derweil für alle Drittanbieter-Apps einführen, auch für alle, die für den API-Zugriff zahlen: Sie sollen keine Inhalte mehr anzeigen, die nicht jugendfrei sind. Reddit zensiert damit effektiv alle sogenannten "Not safe for work"-Subreddits (NSFW) über Drittanbieter-Apps.

Primär geht es dabei um Nacktinhalte, etwa im Subreddit r/gonewild. Gewaltdarstellungen, die in Richtung "Not safe for life" (NSFL) gehen, bekämpft Reddit schon seit Jahren und schließt entsprechende Subreddits.

(mma)