Reddit: Bilder von John Oliver als Protest, CEO bezeichnet Elon Musk als Vorbild

Die Proteste auf Reddit gegen die API-Preise halten auch eine Woche nach ihrem Beginn an. Statt nicht mehr zugänglicher Subreddits gibt es nun aber unzählige Bilder des britischen Komikers John Oliver. Mit der geänderten Taktik haben einige besonders große Subreddits auf Drohungen der Plattformbetreiber reagiert, protestierende Moderatoren abzusetzen.

Weil Reddits CEO Steve Huffman gemeint hatte, dass die nicht die Interessen ihrer Nutzer vertreten würden, gab es mehrere Umfragen. In den Teilbereichen r/Pics, r/gifs, r/aww und r/Art hat sich dabei eine große Mehrheit dafür ausgesprochen, weiter zu protestieren und ausschließlich Bilder John Olivers zu posten. Vorher hatte Huffman außerdem den neuen Twitter-Chef Elon Musk als Vorbild für sein Vorgehen bezeichnet.

John Oliver statt Blackout

Die geänderte Taktik ist eine Reaktion auf eine Reihe von Interviews, die Huffman Ende der vergangenen Woche gegeben hatte. Der Geschäftsführer hat dabei nicht nur versichert, dass an den kritisierten Plänen zur Bepreisung der API-Zugriffe festgehalten werden soll, sondern die für die einzelnen Subreddits verantwortlichen Moderatoren auch ganz grundsätzlich kritisiert. Es handle sich um eine Art "Landadel", denn wer zuerst da sei, dürfe bleiben und den Posten an die Nachkommen weitergegeben. Das sei nicht demokratisch. Das kam bei vielen Moderatoren, die freiwillig und unentgeltlich die Subreddits leiten, Spam entfernen und insgesamt die Atmosphäre entscheidend prägen, nicht gut an.

Weil vonseiten Reddits nahegelegt worden war, dass Moderatoren mit dem Sperren ihrer Subreddits vor öffentlichen Blicken dem Willen der jeweiligen Community widersprechen und sie dafür ihre Posten verlieren könnten, haben einige die Taktik gewechselt. Mehrere Subreddits mit jeweils über 20 Millionen Teilnehmern haben am Wochenende gefragt, ob sie zur Normalität zurückkehren sollen, oder aus Protest nur Bilder von John Oliver erlauben sollen. Mit riesigen Vorsprüngen sprach sich jeweils eine große Mehrheit für Zweiteres aus und so werden die beliebten Subreddits für Bilder, Gifs, süße Bildchen und Kunst jetzt mit Fotos oder Darstellungen John Olivers überflutet. Der Moderator von Last Week Tonight hat das als "exzellente Arbeit" bezeichnet und selbst Bilder zur Verfügung gestellt.

Auslöser der Proteste war Reddits Ankündigung, bereit ab Juli Geld für API-Zugriffe verlangen zu wollen. Drittanbieter-Anwendungen sind aber auf die API angewiesen und wegen der hohen damit verbundenen Kosten sowie der besonders kurzfristigen Ankündigung der Preise stellen die meisten den Dienst ein. Das erschwert vor allem auch den Mods ihre Arbeit bei der Moderation der Communitys, weil viele dafür hilfreiche Werkzeuge in der offiziellen App nicht verfügbar sind. Vor einer Woche war ein Großteil der Subreddits aus Protest auf nicht öffentlich geschaltet worden, gegenwärtig beteiligen sich immer noch rund 3800 von 8800 Subreddits an dem Blackout. Der Taktikwechsel auf r/aww & Co. zeigt, dass ein Ende des Widerstands nicht in Aussicht ist.

Elon Musk als Vorbild

Im Rahmen einer regelrechten Interview-Tour hat Huffman am Freitag außerdem mit Aussagen zu Elon Musk weitere Kritik auf sich gezogen. Der US-Milliardär hat im Herbst Twitter übernommen, einen Großteil der Belegschaft entlassen, teilweise für regelrechtes Chaos auf der Plattform gesorgt und den Gesamtwert des Kurznachrichtendiensts innerhalb weniger Monate um zwei Drittel gesenkt. Trotzdem hat Huffman ihn gegenüber NBC News als Vorbild beschrieben. Er habe mehrere Male mit Musk gesprochen. Die Art, wie der Twitter leite, sei ein Beispiel, dem Reddit folgen sollte. Während es dort so dramatische Veränderungen gebe, könne man nicht herumsitzen und nichts tun. Bei vielen Nutzerinnen und Nutzern kam diese Aussage nicht gut an.

Während die Twitter-Übernahme im Herbst ein immenses Wachstum der Twitter-Alternative Mastodon im sogenannten Fediverse angestoßen hat, lässt sich aktuell eine ähnliche Entwicklung bei den dort verfügbaren Reddit-Alternativen Lemmy und kbin beobachten. Kamen die noch Anfang Juni auf zusammen etwa 50.000 User, sind es inzwischen bereits fast 220.000. Bei den monatlich aktiven Nutzern und Nutzerinnen liegen die beiden nur noch hinter Mastodon auf Platz 2 und 3 im Fediverse. Für Deutschsprachige gibt es die Lemmy-Instanzen Feddit und tchncs, international etwa Beehaw, für kbin etwa kbin.social. Wegen des Ansturms ist es dort aber aktuell immer wieder langsamer.

