Reddit: Moderatoren der Promi-Fragerunden stellen Arbeit weitgehend ein

Nachdem beliebte Drittanbieter-Anwendungen für Reddit geschlossen wurden, kann der Unterbereich für Blinde nicht mehr von blinden Menschen moderiert werden. Das haben die Moderatoren des Subreddits r/Blind dort aufgeschrieben und die Verantwortlichen des Portals kritisiert. Parallel dazu haben die Moderatoren des beliebten Subreddits r/IAmA angekündigt, dass sie fortan nur noch das Mindeste erledigen werden. Vor allem die besonders beliebten Fragerunden mit Prominenten dürften in der Folge nicht mehr durchführbar sein. Reddit könne ja Menschen einstellen und bezahlen, um die "Ask me Anythings" zu organisieren. Während die Proteste auf Reddit weitgehend abgeebbt sind, scheint es damit weiterhin keine Rückkehr zur Normalität zu geben.

Große Unzufriedenheit unter Moderatoren

Beide Schritte sind Reaktionen auf Reddits Entscheidung, ab Juli Geld für API-Zugriffe zu verlangen. Beliebte Drittanbieter-Anwendungen sind auf die API angewiesen und wegen der hohen Kosten sowie der kurzfristigen Ankündigung der Preise haben die meisten vor dem Wochenende den Dienst eingestellt. Weil viele für die Moderation der Seite hilfreiche Werkzeuge in der offiziellen App nicht verfügbar sind, hat der Schritt den unentgeltlich arbeitenden Moderatoren die Arbeit erschwert. Mitte Juni hatten die deshalb plattformweite Proteste organisiert und die Seite zwischenzeitlich auch fast komplett unzugänglich gemacht. Die Unternehmensführung von Reddit blieb aber hart und jetzt ziehen erste Moderationsteams Konsequenzen.

Auf r/IAmA, wo immer wieder auch Prominente wie Microsoft-Gründer Bill Gates Fragen der Nutzerschaft beantworten, wollen die Moderatoren nun nur noch das Nötigste tun. Sie würden das Subreddit so führen, wie das anderswo auf der Seite passiert, schreiben sie. Das heißt, Spam werde weiter entfernt und die Regeln würden weiterhin durchgesetzt. Sie wollten sich aber nicht mehr darum kümmern, Promis für Fragerunden zu gewinnen und etwa deren Identität verifizieren.

Der Schritt ist auch deshalb bemerkenswert, weil r/IAmA mit über 22 Millionen Abonnenten zu den größten Subreddits gehört, die sich bislang nicht direkt am Protest beteiligt haben. Der weit über Reddit hinaus wahrgenommene Teilbereich war während der gesamten Zeit öffentlich einsehbar. Die Moderatoren haben die Proteste nicht für erfolgversprechend gehalten, schreiben sie. Außerdem habe Reddit deutlich gemacht, dass sie nicht auf die Protestierenden zugehen wollen.

Anders sieht die Situation auf dem deutlich kleineren Subreddit r/Blind aus. Dort soll es eigentlich um blinde Menschen gehen. Aber damit diese den Teilbereich nutzen, einsehen und vor allem auch selbst moderieren können, brauchen sie besondere Werkzeuge. Die offizielle App sei keine Hilfe, schreiben die Moderatoren. Ein kürzlich veröffentlichtes Update für "Barrierefreiheit" habe lediglich eine neue Funktion hinzugefügt und stattdessen einige neue Bugs mit sich gebracht. Das Team hat konkrete Forderungen formuliert und erklärt, dass Blinde das Subreddit gegenwärtig nicht moderieren könnten. Man werde es nicht akzeptieren, stillschweigend weggeführt zu werden. Die Moderatoren haben derweil mit rblind.com eine Alternative bei Lemmy im sogenannten Fediverse eingerichtet.

(mho)