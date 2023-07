Reddit: Chathistorien von vor 2023 bei Datenumzug verloren gegangen

Offenbar ohne es groß anzukündigen oder vorzuwarnen, wurden auf Reddit Chatnachrichten gelöscht, die vor dem Jahr 2023 verfasst wurden. Das haben US-Medien zusammengetragen, die von Reddit lediglich auf eine im Juni verfasstes Changelog verwiesen wurden. In dem teilte das Portal mit, dass Chatnachrichten aus dem Jahr 2023 ab dem 30. Juni auf eine neue Infrastruktur übertragen würden. Nur implizit geht daraus aber auch hervor, dass die älteren Nachrichten im Zuge dessen verloren gehen. Von einem Reddit-Administrator hieß es auf eine diesbezügliche Beschwerde, dass ältere Chats hoffentlich über den Datenexport abgerufen werden könnten. Das klappt aber offenbar nicht immer, zeigen weitere Beschwerden.

Nur neue Chats wurden umgezogen

Angekündigt hat Reddit den Datenverlust in einem Beitrag im Subreddit r/reddit am 22. Juni. Am Ende des Chatlogs heißt es, "wir wechseln auf eine neue Chat-Infrastruktur" und "wir migrieren alle Nachrichten, die ab dem 1. Januar 2023 abgeschickt wurden". Dass die restlichen Chat-Nachrichten dabei verloren gehen, steht dort nicht direkt. Losgehen sollte der Umzug dabei aber schon am 30. Juni, also lediglich acht Tage später. Vorab mitbekommen haben deshalb wohl nicht viele von der Migration und dem Datenverlust, was die sich seitdem häufenden Beschwerden erklärt.

Das US-Magazin Mashable hat Kritik von Nutzern und Nutzerinnen gesammelt, die die verlorenen Chats beklagen. Einer sagt demnach, dass er auf Reddit seine jetzige Ehefrau getroffen hat und sie nun die ersten gemeinsamen Nachrichten verloren hätten. Andere beschweren sich, dass über Jahre zusammengetragene Chats verloren seien. "Drei Jahre können doch nicht einfach so verschwinden", meint ein anderer User, der beklagt, plötzlich nicht mehr an die eigenen Nachrichten zu kommen. Darunter erfolgte die Antwort eines Admins, der auf den Datenexport verweist. Die diesbezügliche Anfrage lässt sich aber nur alle 30 Tage stellen. Einige beklagen, dass auch darin nicht alles enthalten sei, in einem von heise online geprüften Fall sind auf diesem Weg zumindest einige Chats aufgetaucht.

Nach einer Protestwelle ab Mitte Juni war auf Reddit zuletzt wieder weitgehend Normalität eingekehrt. Dann haben aber nicht nur die verlorenen Chat-Nachrichten für neuen Ärger gesorgt: Vergangenen Donnerstag kündigte das Portal außerdem an, dass das existierende System der Awards eingestellt wird. Seitdem können keine neuen Coins mehr erworben werden, mit denen man wiederum Awards kaufen kann. Bestehende Coins und Awards können demnach noch bis zum 12. September genutzt werden, danach wird das System komplett eingestellt. Was folgt, ist unklar, aber es gibt Hinweise, dass es für besonders beliebte Beiträge Geld geben könnte. Bislang gibt es aus der Community vor allem Kritik.

(mho)