Reddit: CEO sitzt den Protest aus – deutscher Blackout geht weiter

Die Protestaktion vieler Subreddits gegen die Firmenausrichtung von Reddit geht weiter – über den ursprünglich angedachten Zeitraum von 48 Stunden hinaus. Die meisten deutschen Communitys bleiben als Protest vorerst bis Sonntag, dem 18. Juni, auf Privat gestellt, darunter die größten deutschen Subreddits r/de, r/finanzen und r/de_IAmA. r/de_EDV hat sich bis auf Weiteres abgemeldet.

Sie protestieren gegen die hohen Preise, die Reddit ab Juli für API-Calls einführen will. Drittanbieter-Apps sind auf die API angewiesen und stellen wegen der Kosten den Dienst ein. Mods erschwert das die Moderation der Communitys, weil viele Tools in der offiziellen App nicht verfügbar sind.

Bisher haben nur einzelne Subreddits die "Blackout" genannte Aktion beendet, hierzulande etwa r/mauerstrassenwetten – die deutsche Variante von r/wallstreetsbets und praktisch die Casino-Version von r/Finanzen. Eine Übersichtsseite zeigt den aktuellen Status von knapp 9000 Subreddits, von denen derzeit noch rund 7000 nicht erreichbar sind. Bei den amerikanischen Communitys wird sich der Stand aufgrund der Zeitverschiebung bis zum Abend zeigen.

Reddit sitzt Blackout aus

Reddit-Chef Steve Huffman will das Ganze derweil aussitzen, wie ein von The Verge veröffentlichtes internes Memo zeigt. Darin heißt es: "[…] Wie alle Unruhen auf Reddit wird auch diese vorübergehen. Das Wichtigste, was wir jetzt tun können, ist, konzentriert zu bleiben, uns auf Herausforderungen einzustellen und weiter voranzukommen. Wir müssen unbedingt das liefern, was wir angekündigt haben."

Auf den Umsatz soll die Protestaktion bisher keinen Einfluss gehabt haben. Hier dürfte die Entwicklung in den kommenden Wochen und Monaten interessant werden. Einige Leute verwenden das Github-Tool PowerDeleteSuite, um alle jemals verfassten Kommentaren zu einem Standardtext zu ändern. Dadurch sollen die Ergebnisse bei Suchmaschinen wie Google und Bing leiden sowie potenzielle Firmenkunden abgeschreckt werden, die Reddit zum Training von Sprachmodellen verwenden wollen.

Wenig Zeit für Abomodelle

David Brady, Entwickler der Drittanbieter-App Relay for Reddit, sinniert in einem Beitrag über ein mögliches Abomodell, um bestehen bleiben zu können. Eine erste Kalkulation sieht einen Preis von 3 US-Dollar pro Monat vor.

Den Punkt sprach auch Christian Selig, Entwickler der beliebtesten iOS-Reddit-App Apollo, an. Laut ihm wäre ein neues Abomodell ebenfalls denkbar gewesen, hätte man mehr Zeit gehabt. Reddit hat die Preise nur wenige Wochen vor dem Inkrafttreten (ab Juli) bekanntgegeben – laut Selig zu kurzfristig für eine gewissenhafte Planung, da es im Falle von Apollo um Millionen-Beträge pro Monat geht.

Die im Fediverse angesiedelte Alternative Lemmy nutzen inzwischen gut 120.000 Leute. Da die Instanzen föderiert gehostet werden, in der Regel als Privatprojekte ohne große Rechenzentren, knicken zuweilen die Serverkapazitäten ein. Für deutschsprachige Leute gibt es die Instanzen Feddit und tchncs, international etwa Beehaw. kbin.social verwendet einen eigenen Fediverse-Unterbau, der zu Lemmy kompatibel ist. Eine komplette Übersicht von Lemmy-Instanzen gibt es hier.

(mma)