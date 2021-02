Reddit bekommt 250 Millionen US-Dollar, Bewertung auf 6 Milliarden verdoppelt

Das soziale Netzwerk Reddit, über das sich zuletzt Kleinanleger organisiert hatten, um die Gamestop-Aktie nach oben zu treiben, hat in einer weiteren Finanzierungsrunde 250 Millionen US-Dollar eingesammelt, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Bewertung von Reddit hat sich nun auf 6 Milliarden US-Dollar verdoppelt. Vor zwei Jahren, im Februar 2019, war der Unternehmenswert von Reddit noch auf 3 Milliarden US-Dollar taxiert worden.

Wie Reddit im Unternehmens-Blog bekannt gab, habe das Unternehmen von alten und neuen Investoren mehr als 250 Millionen US-Dollar in einer Series-E-Finanzierungsrunde erhalten. Es sei nun "die richtige Gelegenheit", in Reddit strategisch zu investieren. Dies beträfe die Bereiche Video, Werbung, Konsumgüter und die Expansion in internationale Märkte. Das Werbegeschäft habe man bereits angefangen auszubauen. Die Einnahmen aus Direktwerbung seien nach Angaben von Reddit im letzten Quartal um 90 Prozent im Jahresvergleich angestiegen. Die Social-Media-Plattform hat derzeit täglich etwa 52 Millionen Benutzer.

Sie sollen auf der Plattform neben traditioneller textbasierter Diskussion künftig stärker Videos und Live-Streamings erhalten. Dazu hatte Reddit die Kurz-Videoplattform Dubsmash gekauft, die Tools zur Videoerstellung über Apps für iOS und Android angeboten hatte. Reddit will sie in die eigene Plattform integrieren, um den Anwendern die Möglichkeit zu geben, eigenen Video-Content zu erstellen.

Gegenüber dem Wall Street Journal sagte Reddit-Chef Steve Huffman, dass der Markt für das Sammeln von Geldern derzeit gut sei. "Die Bewertungen sind momentan sehr hoch. Es tut nie weh, Geld einzusammeln, wenn es die Gelegenheit dazu gibt und Reddit ein starkes Jahr hatte."

Das Geld soll auch dazu genutzt werden, um die Mitarbeiterzahl in diesem Jahr auf 1400 zu verdoppeln. Reddit wolle damit "neue Talente" anwerben. Man habe bereits Führungskräfte eingestellt, die in den nächsten Monaten ihre Arbeit aufnehmen werden. Welche das sind und was sie im Unternehmen tun sollen, dazu wollte sich Huffman aber nicht äußern.

Erfolgsstory mit holprigem Start

Offenbar hat Reddit, das 2005 gegründet und im US-amerikanischen San Francisco beheimatet ist, keinen Schaden davongetragen, dass in den Foren der Plattform Kleinanleger Absprachen getroffen hatten, um bestimmte Aktien wie die von Gamestop zu kaufen und damit deren Kurs zu eigenen Gunsten zu beeinflussen. Im Gegenteil: Die jüngste Aufmerksamkeit dürfte Reddit in die Karten gespielt und das Einsammeln von Geldern erleichtert haben. Das war aber nicht immer so: Zunächst war Reddit 2006 an den Verlag Condé Nast verkauft worden, weil es nicht profitabel war. 2011 wurde es von der Muttergesellschaft von Condé Nast, Advance Publications, ausgegliedert. Advance Publications blieb jedoch beteiligt. Seitdem hat Reddit im Laufe der letzten zehn Jahre rund 800 Millionen US-Dollar an Fundraising-Kapital eingesammelt.

