Reddit bringt "Discover Tab": App-Nutzer sollen neue Inhalte leichter entdecken

Reddit hat in seiner App den "Discover Tab" eingeführt, der neue Inhalte und Communities vorschlägt. Damit geht Reddit laut eigenem Blogpost auf seine User ein, die sich offenbar gewünscht haben, leichter neue Inhalte zu finden, die ihren Interessen entsprechen. Außerdem wolle Reddit seinen Fokus auf Bilder und Videos legen und seine Inhalte intuitiver auffindbar machen.

Ein Kompass symbolisiert den neuen Discover Tab. Nutzerinnen und Nutzer finden ihn in der Reddit-App unten auf der Navigationsleiste, direkt neben dem Home-Button. Im Discover Tab lassen sich oben die angezeigten Inhalte nach Themen filtern. Die Sammlung im Tab basiert auf den Communities, in denen der Nutzer bereits ist, und auf der Zeit, die er dort verbracht hat.

Redditoren können Inhalte beeinflussen

Zur Discover-Funktion gehört auch direktes Nutzer-Feedback: Redditoren können wählen, ob sie von einem bestimmten Inhalt mehr, weniger oder gar nichts mehr sehen möchten. So soll der Feed immer enger an ihre Interessen angepasst werden.

Vor Veröffentlichung der neuen Funktion hat Reddit Tests durchgeführt. Dabei sei nach der Nutzung des Discover Tabs einer von fünf Redditoren mindestens einer neuen Community beigetreten. Die Funktionen sollen für iOS und Android gleichermaßen zur Verfügung stehen, so der Blogpost von Reddit.

Communities und Profil verwalten

Neben dem Discover Tab hat Reddit zwei weitere Bereiche in der Navigation eingeführt, mit denen Redditoren die App und ihre Inhalte individuell organisieren sollen, so der Blogpost. Um zu ihren Communities und Feeds zu gelangen, tippen Nutzer auf das Drop-down-Menü oben links. Der Menüpunkt ist viergeteilt: Es gibt einen Moderatorenbereich, einen Community-Bereich, in dem Redditoren ihre eigenen Gruppen verwalten können, einen Bereich mit den Accounts, denen man folgt, und einen Zugang zum allgemeineren Feed "r/all".

Außerdem hat die Reddit-App einen Bereich, in dem Redditoren auf das eigene Profil zugreifen und es bearbeiten können. In den Profil-Bereich gelangen Nutzer, indem sie entweder nach links wischen oder auf das Profil-Symbol oben rechts tippen. Reddit geht womöglich bald an die Börse: Im Dezember reichte der Social-News-Aggregator die entsprechende Erklärung ein.

(gref)