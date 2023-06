Reddit droht Moderatoren, Proteste halten an und werden immer kreativer

Während Reddit den Druck auf die protestierenden Teile der Nutzerschaft erhöht, finden die weiter neue und kreative Möglichkeiten, um ihre Kritik an der Plattform auszudrücken. So sind die Subreddits zu Modetipps für Männer und Frauen zwar wieder zugänglich, erlaubt sind auf r/femalefashionadvice und r/malefashionadvice aber nur noch Ratschläge fürs 18. Jahrhundert. Das Subreddit r/PoliticalHumor wiederum hat einfach alle Abonnenten zu Moderatoren gemacht und nachdem r/Videos dazu verpflichtet wurde, eine Markierung als "not safe for work" (NSFW) zu entfernen, müssen alle Beitragstitel dort nun Schimpfwörter enthalten. Derweil berichten Moderatoren auch kleinster Subreddits, dass sie von Reddit aufgefordert wurden, ihren Protest zu beenden. Noch sind aber mehr als 2500 nicht zugänglich.

Reddit droht Moderatoren

Zusammengetragen werden die Berichte zu den Drohungen von Reddit in einem eigenen Subreddit. Dort schreibt etwa die Verantwortliche für ein Subreddit mit nur 27 Abonnenten, dass ihr "die nächsten Schritte" genannt worden seien, sollte der Bereich nicht wieder öffnen. Dabei würde dort nur sie posten. Die Drohung, dass dort jemand anders zum Moderator gemacht würde, sei nicht die, für die Reddit-Geschäftsführer Steve Huffman sie halte. Mehrfach werden die Nachrichten von Reddit als drohend beschrieben, darin heißt es etwa "die Erwartung ist, dass Community wieder öffnen". Während einige Moderatoren weiter Widerstand ankündigen, beugen sich andere, aus Sorge um ihre Subreddits. Teilweise werden aber auch alternative Plattformen etwa im Fediverse empfohlen.

Die Auseinandersetzung auf Reddit tobt seit fast zwei Wochen, Auslöser war Reddits Ankündigung, ab Juli Geld für API-Zugriffe verlangen zu wollen. Drittanbieter-Anwendungen sind aber auf die API angewiesen und wegen der hohen Kosten sowie der kurzfristigen Ankündigung der Preise stellen die meisten den Dienst ein. Das erschwert vor allem auch den Mods ihre Arbeit bei der Moderation der Communitys, weil viele dafür hilfreiche Werkzeuge in der offiziellen App nicht verfügbar sind. Reddit geht es angeblich primär um OpenAI und andere KI-Firmen. Die sollen dafür bezahlen, dass sie die Millionen von Reddit-Kommentaren zum Training ihrer Sprachmodelle verwenden. Auch dieser Aspekt wird von der Nutzerschaft auf Reddit kritisiert, immerhin ist die für die Inhalte verantwortlich.

Zuerst waren am 12. und 13. Juni tausende Subreddits auf nicht öffentlich geschaltet worden, woraufhin sie für die meisten Besucher nicht mehr zugänglich waren. Nachdem die Geschäftsführung von Reddit deutlich gemacht hat, dass eine Fortsetzung dieser Blockaden nicht toleriert würde, wurde der Protest kreativer. Mehrere Subreddits hatten sich dann darauf verlegt, nur noch Bilder des Komikers John Oliver zu akzeptieren. Andere hatten zur Einstufung als NSFW gewechselt, weil Reddit dann keine Werbung schaltet. Der Schritt sollte also dem Geschäft schaden. Dagegen geht Reddit seitdem vor und auch wenn Reddit inzwischen wieder mehr so aussieht, wie vor Protestbeginn, ist ein Ende der Auseinandersetzung aktuell nicht in Sicht.

(mho)