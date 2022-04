Reddit führt Kommentarsuche ein und überarbeitet Suchoberfläche

Reddit hat eine Suchfunktion für Kommentare eingeführt, die ab heute zunächst für die Desktop-Version verfügbar sein soll. Damit sind nun alle Inhalte auf der Plattform durchsuchbar, denn Beiträge, Nutzer und Communities waren schon vorher in die Suche integriert. Ergänzend dazu hat der Social-News-Aggregator seine Suchoberfläche überarbeitet und an der Relevanz der Suchergebnisse gearbeitet.

Direkt unter der Suchmaske können Nutzer jetzt wählen, ob sie Beiträge, Kommentare, Communities oder Nutzer durchsuchen möchten. Das geht aus einem Blogbeitrag von Reddit hervor. Darin heißt es, Reddit habe im vergangenen Jahr seine Nutzerinnen und Nutzer befragt, was sie von der Suche erwarten. Eines der häufigsten Ergebnisse sei die Suche nach Kommentaren gewesen. Auch während einer Testphase habe Reddit festgestellt, dass viele die Kommentarsuche nutzten.

Reddit will relevantere Suchergebnisse

Laut dem Blogbeitrag habe Reddit auch die Suchoberfläche selbst überarbeitet. Die Ergebnisse seien übersichtlicher, Beiträge würden vor den anderen Inhalten angezeigt. Außerdem wolle Reddit die Relevanz der Suchergebnisse erhöhen. So müsse etwa der Text eines Beitrags nicht zu 100 Prozent mit der Suchanfrage übereinstimmen, um als Suchergebnis aufzutauchen.

Bisher war die Suche der Plattform bei Redditoren eher verpönt, da sie hinter den Erwartungen zurückblieb und die Suchergebnisse unzuverlässig waren. Viele nutzten lieber Suchmaschinen, um gezielt Inhalte auf Reddit zu suchen. Dafür war die Reddit-Suche Teil eines speziellen Workarounds: Wenn sich ein Reddit-Link nicht direkt in der App öffnen ließ, konnte man ihn in die Reddit-Suche kopieren und gelangte so zum Beitrag. Erst im Februar hatte Reddit den "Discover Tab" eingeführt, mit dem Nutzerinnen und Nutzer neue Inhalte entdecken sollen, die zu ihren Interessen passen.

(gref)