Reddit führt TikTok-artigen Video-Feed ein und trennt diesen von Textinhalten

Reddit hat eine Umgestaltung der Bedienoberfläche angekündigt: Nutzer des Internetforums werden auf der Startseite künftig zwischen einem Feed für "Read" und "Watch" wählen. In der Ansicht "Read" werden Nutzer durch mehrere Überschriften von Forenbeiträgen scrollen. Eine für Reddit neue Ansicht ist "Watch": Hier werden Nutzer ein mit Bildunterschrift versehenes Video sehen – ein Scrollen leitet in das nächste Video über. Dabei werden die Text- oder Videoinhalte in den zwei Ansichten von abonnierten Subreddits stammen, oder von Forenbeiträgen, die die Website empfiehlt.

Außerdem möchten die Entwickler von Reddit Chatfunktionen verbessern und die Bedienoberfläche schlichter gestalten – die Details zu diesen Änderungen, beispielsweise welche Elemente entfernt werden, bleiben aber noch unklar.

Reddit hebt Videoinhalte hervor

Reddit ist ein soziales Netzwerk, das sich aus mehreren Gruppen um eine bestimmte Thematik zusammensetzt. Jede Gruppe, beziehungsweise jeder "Subreddit" ist ein eigenes Forum: Eine Liste aus themenrelevanten Inhalten. Entweder generieren Nutzer diese Inhalte, indem sie Text- oder Video hochladen, oder sie bewerten diese, indem sie einen Pfeil nach oben oder unten auswählen. Sie können die Beiträge auch kommentieren. Inhalte mit einer positiven Bewertung steigen in der Liste nach oben, Inhalte mit einer negativen Bewertung fallen ab. Die Startseite von Reddit fügt all diese Inhalte zu einer einzigen Liste zusammen – und genau hier möchte das Unternehmen eine Ansicht einführen, die nur Videoinhalte anzeigt.

Ein Blogeintrag zeigt die Mobilversion der neuen Ansicht. Außerdem planen die Entwickler Erneuerungen für den Video-Player, zum Beispiel eine zusätzliche Chatfunktion, mit der sich Nutzer, während das Video läuft, einfacher austauschen können.

Eine Erklärung für die Umgestaltung von Reddit ist der Erfolg von TikTok. Das Videoportal des chinesischen Unternehmens ByteDance, treibt konkurrierende soziale Netzwerke an, Videoformate zu fördern. Meta implementierte mit "Reels" das Kurzvideoformat auf Instagram und Facebook. Die Startseite von YouTube setzt auf eine Trennung zwischen Videos, "Shorts" und Streams.

Reddit möchte die Simplifizierung knacken

Zudem soll die Umgestaltung überflüssige Elemente in der Bedienoberfläche entfernen. Dieses Aufräumen der Bedienoberfläche soll neuen Nutzern einen einfacheren Start bieten. Denn das Ziel des Updates sei die Simplifizierung. In einem Interview mit dem amerikanischen Tech-Magazin The Verge sagt Pali Bhat, der Chief Product Officer von Reddit: "Die Nuss, die wir dieses Jahr knacken möchten, ist alles viel, viel leichter zu gestalten". Aus dem Interview ging außerdem hervor, dass Reddit die Suche optimieren möchte. Auf die Frage, ob Reddit auf Nutzer eingehen wird, die hinter einer Google-Suchanfrage das Schlagwort "Reddit" anhängen, sagt Bhat, ein ehemaliger Google-Mitarbeiter: "Der Grund, warum Leute auf Google gehen und 'Reddit' nach dem Suchbegriff eintippen, ist, dass die Suche auf Reddit besser werden muss".

(szo)