Reddit macht ernst: Moderatoren mehrerer großer Protest-Subreddits entmachtet

Die Betreiber von Reddit machen offenbar Ernst und setzen ihre Drohung von letzter Woche in die Tat um: Den Moderatoren mehrerer Subreddits haben die Administratoren gestern die Kontrolle über die von ihnen betreuten Reddit-Seiten entzogen. Alle waren an der aktuellen Protestform auf der Plattform beteiligt, die Subreddits als Not Safe for Work (NSFW) zu kennzeichnen und so zu entmonetarisieren. Letzte Woche hatten viele Moderatoren zum Blackout aufgerufen und ihre Subreddits auf privat gestellt, um gegen die bevorstehende Erhöhung der API-Preise durch Reddit und die Kommunikation rund um die Maßnahme zu protestieren.

Große Neu-NSFW-Subs betroffen

Zunächst hatte Reddit unter anderem die Moderatoren der großen Subreddits r/mildlyinteresting (22 Millionen User), r/interestingasfuck (11 Millionen User), r/ShittyLifeProTips (1,6 Millionen User), r/self (1,2 Millionen User), r/TIHI (1,7 Millionen User) und r/IllegalLifeProTips (1 Million User) abgesetzt. Eine offizielle Begründung oder Kommunikation mit den Betroffenen gab es dabei nicht, wie aus einem Post eines geschassten Mods von r/mildlyinteresting im Mod-Koordinations-Subreddit r/ModCoord hervorgeht.

Inzwischen hat Reddit die Mods des größten betroffenen Forums r/mildlyinteresting wieder eingesetzt: Ein anderer Reddit-Admin als derjenige, der den ursprünglichen Bann ausgesprochen hatte, habe ihnen erklärt, sie seien lediglich "in die Aktionen" verwickelt, so ein Edit des ursprünglichen Posts. Das eigentliche Entmachtung-Ziel seien Subreddits gewesen, die "sexuell eindeutige Inhalte gefördert" hätten. Seit einigen Tagen hatten sich einige der Subreddits im Zuge der Protestaktionen als NSFW deklariert, da Reddit diese Subreddits nicht monetarisieren kann.

Einige Mod-Teams gingen noch einen Schritt weiter und hoben jegliche Moderation der Inhalte auf oder ließen die User darüber abstimmen. Das war eine direkte Reaktion auf ein Interview von Reddit-CEO Steve Huffman, in dem dieser die Moderatoren scharf kritisiert hatte und führte zu einer Flut von pornografischen Inhalten in vielen Subreddits – allerdings nicht in allen NSFW-Subreddits. r/mildlyinteresting verbot sexuelle Darstellungen auch nach der NSFW-Kennzeichnung weiterhin, ähnlich verfuhren die Mods des größten deutschsprachigen Subreddits r/de.

Erst Bestätigung, dann kein Kommentar

Gegenüber dem englischen Nachrichtenportal The Verge erklärte Unternehmenssprecher Tim Rathschmidt: "Eine Community fälschlicherweise als NSFW zu kennzeichnen, verstößt gegen unsere Inhaltsrichtlinien und den Verhaltenskodex für Moderatoren". Die Rückholung der vorübergehend verbannten Moderatoren wollte er hingegen nicht weiter kommentieren.

Derzeit sind also vor allem jene Subreddits ohne Moderation, auf denen seit gestern pornografische Inhalte geteilt werden. Die totale Anarchie bleibt aber aus, weil dort derzeit schlicht niemand mehr posten kann.

(jvo)