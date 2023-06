Reddit setzt renitenten Moderatoren Frist, Mojang verabschiedet sich

Zwei Wochen nach Beginn eines plattformweiten Protests bei Reddit macht das Management jetzt offenbar Ernst und setzt den Moderatoren ein Ultimatum, die auf "privat" umgeschalteten Bereiche wieder öffentlich zugänglich zu machen. Das legen nun öffentlich gewordene Nachrichten an die Moderatoren nahe, in denen Reddit-Manager sie "ermutigen, die Community wieder zu öffnen". Moderatoren von Subreddits sollen innerhalb von 48 Stunden Rückmeldung über die weiteren Pläne geben. Seit Tagen gibt es Berichte, dass Moderatoren von Subreddits ihre Posten verlieren könnten, wenn sie diese nicht öffnen. Davon steht in den jetzt publik gewordenen Nachrichten aber nichts. Unterdessen hat das für Minecraft verantwortliche Entwicklerstudio Mojang angekündigt, keine offiziellen Neuigkeiten mehr auf Reddit einzustellen. Das Unternehmen begründet das unter anderem mit Reddits stark kritisierten Plänen, den Zugang zu Schnittstellen (API) künftig kostenpflichtig zu machen.

Zurück zur Normalität?

Auch wenn auf Reddit inzwischen wieder Normalität eingekehrt zu sein scheint, schwelt der Konflikt zwischen Management und Community weiter. Seit mehr als zwei Wochen kritisieren vor allem die engagiertesten Nutzer und Nutzerinnen, dass Reddit ab Juli Geld für API-Zugriffe verlangen will. Beliebte Drittanbieter-Anwendungen sind aber auf die API angewiesen und wegen der hohen Kosten sowie der kurzfristigen Ankündigung der Preise stellen die meisten den Dienst ein. Das erschwert vor allem auch die unentgeltlich erledigte Moderation der Communitys, weil viele dafür hilfreiche Werkzeuge in der offiziellen App nicht verfügbar sind. Reddit geht es angeblich primär um OpenAI und andere KI-Firmen. Die sollen dafür bezahlen, dass sie die Reddit-Einträge zum Training ihrer Sprachmodelle verwenden.

Als Zeichen des Protests hatten die Moderatoren Tausender Subreddits ihre Bereiche am 12. und 13. Juni auf "nicht öffentlich" geschaltet, ein Großteil der Seite war damit nicht mehr frei zugänglich. Nachdem die Geschäftsführung von Reddit deutlich gemacht hat, dass eine Fortsetzung dieser Blockaden nicht toleriert würde, wurde der Protest zwar kreativer – so akzeptieren einige Subreddits beispielsweise nur noch Bilder des Komikers John Oliver. Aber mehr als 2300 von rund 8800 Subreddits sind noch immer nicht einsehbar, oder nur eingeschränkt nutzbar. Mit r/interestingasfuck und anderen wurden einige Subreddits mit teils mehr als einer Million Abonnenten inzwischen so geschlossen, dass keine neuen Einträge mehr möglich sind.

Die von Moderatoren veröffentlichten "freundlichen Hinweise" zur Wiedereröffnung der Subreddits unterstreichen, dass man bei Reddit nicht gewillt zu sein scheint, auf die Protestierenden zuzugehen. Reddits CEO Steve Huffman hatte die Moderatoren, die unentgeltlich und freiwillig ihre Subreddits organisieren und sauber halten, bereits als demokratisch nicht legitimierten "Landadel" bezeichnet. Für sein Vorgehen nannte er den neuen Twitter-Chef Elon Musk als Vorbild bezeichnet, beides hatte die Protestierenden nicht gerade beruhigt. Mit Mojang hat jetzt auch ein Unternehmen Konsequenzen gezogen, "wegen der Änderungen" sei die Plattform kein Platz für offizielle Bekanntmachungen mehr und man könne die Spieler nicht mehr hierher schicken, erklärte ein Vertreter im Subreddit r/Minecraft.

Weitere Zahlen machen derweil das Ausmaß und die Folgen der Proteste deutlich. Laut Daten der Webanalyse-Firma Similarweb, die TechCrunch zitiert, ist die Zahl der Zugriffe auf Reddit während der Proteste um etwa 7 Prozent zurückgegangen, die dort verbrachte Zeit sogar um 16 Prozent. Einer anderen Analyse zufolge war die Zahl der veröffentlichten Beiträge während des Höhepunkts der Proteste um etwa 30 Prozent gesunken, die Zahl der Kommentare etwas weniger. Die Zahlen haben sich danach aber wieder erholt, das dürfte auch für die Zugriffszahlen insgesamt gelten. Wie es mit den verbliebenen Protesten weitergeht, könnte sich schon am heutigen Donnerstag zeigen. Dann laufen die von Reddit gesetzten Fristen an die renitenten Moderatoren ab.

